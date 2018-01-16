Як працювали схеми "Приватбанку" з обкрадання українців

5,5 мільярдів доларів – таку суму, за результатами аудиту націоналізованої рік тому установи, її екс-власники вивели шляхом махінацій.

"Маячня, яку немає сенсу коментувати", – так одіозний екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський відреагував на звинувачення у виведенні через схеми більше 5 мільярдів доларів.

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У вівторок, 16 січня, таку гучну заяву у стінах Національного банку зробив представник детективного агентства, яке розслідувало діяльність колишніх власників та менеджерів "Привату" з 2007 року і до моменту націоналізації.

"Приватбанк" був об'єктом шахрайський дій. Вони були добре організовані та скоординовані колишніми акціонерами банку та групою афілійованих осіб протягом періоду, який перевищував 10 років,

– зазначив представник компанії Kroll Альфредо Белло.

Юристам вдалося довести, що Коломойський і Боголюбов за кошти вкладників "Приватбанку" купували майно в Україні та за кордоном. Але і це ще не все – менеджмент банку допомагав своїм роботодавцям відмивати кошти.

Механізми, які використовувалися для приховування реальних джерел та призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів,

– повідомила заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

За словами Рожкової, у "Приваті" для цього навіть створили спеціальний секретний підрозділ. Там працювали сотні людей. Їхніми посадовими обов'язками було виведення коштів під виглядом кредитів. Колишні власники потайки отримували займ за не ринковими ставками і без застави.

"Результати розслідування Kroll були очікувані, оскільки ще на початку націоналізації було сказано, що "Приватбанк" – це такий собі пилосмок, і кредитував пов'язаних осіб із акціонерами "Приватбанку" Коломойським та Боголюбовим", – наголосив головний редактор порталу "Фінклуб" В'ячеслав Садовничий.

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На думку експерта, ця інформація ніколи б не вийшла за межі банку, якби колишні власники таки дотрималися слова, яке давали до націоналізації, та погасили заборгованість перед банком. Ці кредити вже визнали безнадійними.

Коломойський – дуже дивна особа. Було зрозуміло, що держава рано чи пізно знайде усі схеми, які були у "Приватбанку". Тому ми можемо тільки здогадуватися, чому він думав, що його діяння не будуть розслідувані,

– сказав Садовничий.

За словами Рожкової, держава піде із цим розслідуванням до Генпрокуратури і до Високого суду Англії. Наприкінці 2017-го року Україна вже домоглася замороження половини коштів, витрачених на націоналізацію "Приватбанку". Активи Коломойського і Боголюбова у розмірі 2,5 мільярдів доларів будуть арештовані до завершення судового процесу. Шанси виграти суд експерти оцінюють високо, а от повернути вкрадені гроші складно – якщо їх немає, то і повертати буде нічого.

"Одна з задач, якою зараз займаються юристи, яких найняв уряд, це пошук інших активів цих людей і виведених грошей для того, щоб збільшити суму, яку держава отримає внаслідок процесу", – зауважив фінансовий аналітик Dragon Capital Сергій Фурса.

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У Генпрокуратурі вже повідомили, що відкриють кримінальне провадження за фактом розкрадання коштів екс-"приватівцями". Мовляв, результати аудиту дають для цього підстави.