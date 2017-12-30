Як працюватиме громадський транспорт на свята в Києві
13:54, сьогодні 233 Читать новость на русском
Метро у Новорічну Ніч працюватиме на три години довше.
Останній потяг відправиться з кожної станції у різний час, із центру міста – близько 03:15 ночі. А фунікулер возитиме пасажирів цілодобово.
Також протягом усіх вихідних та святкових днів будуть частково перекриті вулиці Володимирська (від Рильського провулку до Володимирського проїзду) і сам Володимирський проїзд.
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Основне святкування триватиме на Софійській площі. Натомість, вулиця Хрещатик буде відкрита для транспорту.
Джерело: 24 Канал
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