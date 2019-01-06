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      Як працюватиме громадський транспорт у Києві на Різдво

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      Розклад руху громадського транспорту у Києві на Різдво
      Розклад руху громадського транспорту у Києві на Різдво / Фото з вільних джерел

      У Києві в ніч з 6 на 7 січня на три години продовжать роботу громадського транспорту. Натомість метро працюватиме за звичайною схемою.

      Про це повідомили у прес-службі "Київпастранс".

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      Зазначається, що через масові заходи деякі маршрути зазнали змін. 7 січня з 12:00 до 16:00 на час проведення заходів на Софійській площі, Володимирському проїзді будуть змінені маршрути тролейбусів 6, 16, 18.

      – Тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. "Лук'янівська".

      – Тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Туполєва до Повітрофлотського шляхопроводу.

      – Тролейбуси № 18 – від вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.

      – Автобуси № 24, 114 – по трасі руху робочого дня (через вул. Хрещатик).

      Теги: Новини України Транспорт Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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