Як працюватиме метро Києва у новорічну ніч

Київське метро у новорічну ніч працюватиме не за звичайним режимом. В ніч з 31 грудня на 1 січня роботу столичного метро продовжать на три години.

Тож кияни та гості столиці, які планують святкувати Новий рік не вдома, мають чудову новину: можна довше гуляти містом і не витратити багато коштів на таксі.

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Щоб дізнатися, о котрій саме зачиниться та чи інша станція, варто просто додати до звичайного графіку роботи станції ще три години.

Розклад роботи станцій можна переглянути на сайті Київського метрополітену.

Не забувайте про правила поводження в метрополітені1. Забороняється спускатись на колії та ходити по коліях.



2. Пильнуйте за дітьми. Не дозволяйте дітям бігати по платформі. Дітей дошкільного віку потрібно тримати за руку, а зовсім маленьких – на руках.



3. Перебуваючи на ескалаторах та у вагонах електропоїздів, будьте уважними та обережними. Щоб не впасти, обов’язково тримайтеся за поручень.



4. Забороняється заходити на станції метро у нетверезому стані.



5. Відповідно до Закону України заборонено курити на станціях, ескалаторах та у вагонах електропоїздів.



6. При виявленні ознак пожежі чи інших надзвичайних ситуацій, а також порушень громадського порядку, негайно повідомте про це працівників метрополітену: на станції – чергового по станції по переговорному пристрою "пасажир – оператор", розташованому біля ескалатора або на платформі станції, контролера, касира чи співробітника міліції; у вагоні поїзда – машиніста поїзда по переговорному пристрою "пасажир – машиніст", розташованому у салоні вагона, вказавши номер вагона, зазначений над переговорним пристроєм.



7. При виявленні підозрілих предметів на станції, негайно повідомте співробітників міліції або чергового по станції метрополітену. Категорично забороняється до прибуття фахівців вибухово-технічної служби самостійно оглядати підозрілий предмет, вилучати чи знешкоджувати його.