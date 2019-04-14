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      Як працюватиме Рада після президентських виборів

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      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал

      Український парламент продовжить працювати без змін після другого туру президентських виборів. Робота Ради триватиме до жовтня, до цього часу там планують розглянути низку ключових програм законів.

      Зокрема, мовиться про програму економічних законів та програму законів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Про це спікер Верховної Ради Андрій Парубій розповів в ефірі телеканалу "Україна".

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      Парламент і уряд продовжать працювати до кінця жовтня. Ми маємо чітко розроблений план розвитку економіки і підняття соціальних стандартів для українців. Ми будемо над цією програмою працювати, незалежно від того, як відбудуться президентські вибори. І ніхто не зможе перешкодити парламенту провести цей пакет реформ,
      – наголосив він.

      За словами Парубія, наразі в Раді визначили тільки перелік законопроектів та їхню послідовність.

      "Ми в дуже щільній співпраці і з прем'єр-міністром Гройсманом, і з урядом, і з комітетами реалізовуємо цю спільну стратегію", – додав спікер.

      Зазначимо, що другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. До нього пройшли чинний глава держави Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський. 


      Рейтинги кандидатів перед другим туром президентських виборів

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Верховна Рада
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