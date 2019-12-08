Як працюватимуть банки в Україні на зимові свята

Банки 2 січня 2020 року працюватимуть без клієнтів. Вони забезпечуватимуть роботи, пов’язані з початком нового звітного року. А 3 та 8 січня банки працюватимуть у звичайному режимі.

Міжбанківські перекази грошей через системи електронних платежів 2 січня не здійснюватимуться, повідомили в НБУ.

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Банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів,

– наголосили в НБУ.

26, 27 грудня система електронних платежів (СЕП) працюватиме в режимі продовженого на 2 години банківського дня.

28 грудня до 13:00 через СЕП можуть відбуватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до НБУ та органів Держказначейства. Цього дня НБУ та органи Держказначейства можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00.

День роботи СЕП переноситься з понеділка 6 січня на суботу, 11 січня.

3, 8 січня СЕП і банківська система працюватимуть у звичайному режимі.

У період з 28 грудня до 7 січня включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Нацбанком 27 грудня.