Як працює колективний імунітет: показове відео

Вакцини зупиняють поширення небезпечних інфекцій. І при різному рівні охоплення населення вакцинацією ситуація буде кардинально іншою.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Коли в суспільстві вакциновано 90% чи більше, утворений вакцинацією імунітет зупиняє розвиток хвороби, або полегшує її перебіг та запобігає поширенню інфекції. Зокрема колективний імунітет захищає немовлят, невакцинованих людей чи осіб з ослабленою імунною системою", – наголосила вона.

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Зі слів Супрун, свідомо уникати вакцинації — це йти "всупереч науковому прогресу та здоровому глузду". Адже щеплення довели свою дієвість вже десятки разів.

Зокрема, за півтора сторіччя імунізації від віспи вдалось остаточно викорінити небезпечну хворобу. Також фахівці очікують на перемогу у боротьбі з поліомієлітом.

Вакцинація дозволяє скоротити вживання антибіотиків і тим самим запобігає розвитку множинної стійкості до них у бактерій. Стійкість до антибіотиків — це нова і дуже небезпечна проблема охорони здоров‘я. Коли бактерія стійка до кількох антибіотиків, її дуже складно здолати,

– нагадала урядовець.

Супрун вкотре закликала українців не зволікати і робити щеплення проти небезпечних інфекцій, зокрема, грипу. Для цього рівень вакцинації у населення має бути 95%.

Як працює "колективний імунітет" – відео

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