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Як працює найекологічніша школа України

18:40, 5 березня 317 Читать новость на русском

Площа звалищ і полігонів займає 7% території держави. Ще в січні цього року українців зобов'язали сортувати сміття. Але спеціальні контейнери досі не встановлені. Одна зі київських шкіл не стала чекати і власноруч встановила спеціальні урни для різної вторсировини.

Печерська Міжнародна школа першою розпочала самостійно сортувати сміття. Надихнув іноземний досвід, адже в цій школі навчається 46 представників різних національностей.

Читайте також: Державна політика поводження з відходами: що заважає позбутися сміття?

Школа вже отримала сертифікат учасників екологічної програми. Якщо будуть виконані усі вимоги, то школа отримає найвищу нагороду – зелений прапор.

Звичайно ми дуже хочемо стати школою під егідою ЮНЕСКО, це гордість наших пріоритетів. Це те чого ми хочемо досягнути і працювати над цим увесь рік,
– розповів директор школи Джон Бернс.

Зараз студенти у процесі проходження обов'язкових семи кроків для отримання Зеленого прапору, як екологічно свідомої школи. 1-й крок – це заснування комітетів, 2-й – це проведення аудиту використання матеріалів у школі. Як результат вони складуть план дій, для того, щоб установа отримала статус Зеленої Школи.

Нагадаємо з 1 січня в Україні сортування сміття стало обов'язковим. Але в більшості дворів багатоповерхівок і досі немає спеціальних баків. Тоді як, згідно із законом, за несортовані відходи передбачено адміністративна відповідальність, а саме штраф від 300 до майже 1,5 тисячі гривень.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Діти Новини Києва Освіта Екологія
Джерело: 24 Канал
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