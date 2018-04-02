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Як працює собача "швидка" у Києві: відео

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У столиці запрацювала служба порятунку для бездомних собак. Тепер чотирилапі під пильним наглядом волонтерів. Вони шукають у місті вуличних собак і власним коштом їх лікують. Собача швидка нині поки курсує тільки у Києві, проте можливо вже скоро з'явиться й у інших містах.

"Їх тиснуть, їх отруюють, їх обстрілюють. Місто про це прекрасно знає, знає, що кожен день на дорогах гинуть десятки, сотні беззахисних собак", – зазначив волонтер Ельшан Мехітєв.

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Ще півроку тому Лакі жила у лісі. Проте завдяки волонтеру Ельшану, зараз вона має господарів та дах над головою.

"Дівчатка-волонтери знайли в лісі під якоюсь стічною трубою її та ще 5 сестер та братів. Вони б не вижили, їм було лише два тижні", – переконана власниця безпритульної тварини Тетяна Охріменко.

Ельшан знашов собаку і забрав додому. І щоб покинутих було менше, нещодавно організував швидку для хвостатих. Волонтери шукають чотирилапих та відвозять на стерилізацію. Працюють сім днів на тиждень.

Ми їдемо в місто, виловлююємо собачку, седатуємо її (це укол). Забираємо до клініки, проводимо стерелизацію, вакцинацію. Після цього через 8 днім абсолютно здорову собаку випускаємо у середовище,
– сказав волонтер.

За цей час стерилізували 700 тварин. Собача швидка не потребує грошової допомоги, Ельшан – успішний бізнесмен, все фінансує сам. А ось знайти для кожного родину йому не завжди під силу.

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Українці брати безпритульних тварин додому часто бояться. Проте волонтерам все ж таки вдалося знайти господарів для сотні тварин. А хто хоче допомогти команді, може замовити на сайті айхелп дог ось таку наліпку на авто.

Про це та більше – дивіться у сюжеті.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: світ тварин Новини Києва Волонтери Новини України
Джерело: 24 Канал
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