Як працюють алгоритми формування стрічки Instagram

Представники компанії Instagram вперше розповіли, як працюють алгоритми додатку. Також компанія пояснила, чому не поверне хронологічну стрічку.

Про це повідомляє Tech Crunch.

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За даними Instagram користувачі пропускали 70% постів, з них 50% від друзів, тому що контенту було занадто багато і вони не встигли пролистувати стрічку. Після появи алгоритмічної стрічки в липні 2016 року користувачі бачать 90% постів друзів і проводять у додатку більше часу.

Варто зазначити, що Instagram використовує штучний інтелект, щоб аналізувати інтереси та поведінку конкретного користувача. Навіть якщо у декількох акаунтах однаковий набір підписок, їх стрічки формуються по-різному. Компанія виділяє три основних фактори, які впливають на видачу постів:

Interest (інтерес). Instagram знає, з яким контентом користувач взаємодіяв найчастіше, завдяки технології машинного зору. Тому стрічка формується з урахуванням пріоритетних тематик конкретного користувача.

Recency (новизна). Нові пости завжди будуть в пріоритеті над постами тижневої давності.

Relationship (відносини). Додаток враховує історію взаємодії користувачів. У пріоритеті будуть пости від тих, кого користувач часто коментує або з ким є спільні позначки на фотографіях.



Що впливає на формування вашої стрічки в Instagram

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Алгоритм також враховує, як часто користувач відкриває стрічку, і показує кращі пости за цей період. Якщо гортати Instagram раз на добу, в топі будуть кращі пости за 24 години. Якщо заходити в додаток раз на годину, на початку будуть кращі з недавно викладених фото. Коли у користувача дуже багато підписок, пости від деяких акаунтів він може бачити рідше, так як алгоритм буде вибирати найцікавіше серед великої кількості облікових записів.

Звичка гортати стрічку протягом певного часу також впливає на видачу постів. Instagram враховує, як довго користувач прокручує стрічку, і в залежності від цього показує найкраще за цей період.

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