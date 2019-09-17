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      Як працюють інтернет-боти на політиків та скільки за це платять: дивіться на 24 каналі

      91 Читать новость на русском
      Фільм про роботу інтернет-ботів на замовлення політиків
      Фільм про роботу інтернет-ботів на замовлення політиків / 24 канал

      Українські політики люблять читати в соцмережах щось хороше про себе та погане про своїх опонентів. Журналісти вирішили з'ясувати, як працюють інтернет-боти та скільки коштують їх послуги.

      Для цього журналіст "Слідства.Інфо" півтора місяці працював під прикриттям на одній зі столичних ботоферм.

      Читайте також: День українського кіно: чи є шанс у нього знову стати всесвітньо відомим

      Зазначимо, що ботоферми – це так звані агенції, які пишуть проплачені коментарі в інтересах замовників.

      У фільмі "Я – бот" ви побачите, як працюють такі агенції та скільки коштують послуги інтернет-ботів.

      Коли вийде фільм? 18 вересня на 24 каналу о 21:30.

      Дивіться анонс фільму "Я – бот":

       

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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