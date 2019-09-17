Як працюють інтернет-боти на політиків та скільки за це платять: дивіться на 24 каналі
Українські політики люблять читати в соцмережах щось хороше про себе та погане про своїх опонентів. Журналісти вирішили з'ясувати, як працюють інтернет-боти та скільки коштують їх послуги.
Для цього журналіст "Слідства.Інфо" півтора місяці працював під прикриттям на одній зі столичних ботоферм.
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Зазначимо, що ботоферми – це так звані агенції, які пишуть проплачені коментарі в інтересах замовників.
У фільмі "Я – бот" ви побачите, як працюють такі агенції та скільки коштують послуги інтернет-ботів.
Коли вийде фільм? 18 вересня на 24 каналу о 21:30.
Дивіться анонс фільму "Я – бот":
Джерело: 24 канал
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