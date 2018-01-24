Як працюють таємні агенти НАБУ: розповідь екс-працівника відомства

Таємний агент – найновіша професія в Україні, яка встигла вже не раз опинитися в епіцентрі гучних скандалів. Хто ці агенти, скільки їх, чи платять їм – всю цю інформацію за сімома замками ховає Антикорупційне бюро.

Рокова агент Катерина, яку досі не може забути Борислав Розенблат. Саме після затримання охоронця депутата заговорили про таємних агентів НАБУ. Схоже на сценарій американського фільму: жінка втерлася в довіру до нардепа і записала на відео, як той за гроші обіцяв їй допомогти з видобутком бурштину.

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Один з колишніх позаштатних агентів – Євген Шевченко. Його розсекретили зовсім недавно. На таємну роботу чоловік потрапив випадково. Він бізнесмен, має зв'язки у різних структурах, тому одного разу друг попросив його допомогти влаштувати в НАБУ знайомого прокурора.

Якби він сказав, що я з ідейних, патріотичних міркувань хочу працювати в новоствореному антикорупційному органі, то я би дав якийсь фідбек. Але він одразу сказав, що готовий заплатити гроші за це, скільки, кому, за що. Я був змушений повідомити про цей факт,

– зазначив Євген Шевченко.

В НАБУ до Євгена поставились спершу з пересторогою, але коли справа таки потрапила до суду, запропонували співпрацю. За два роки на рахунку Шевченка 20 справ. Щоб працювати з топ-корупціонерами, потрібно бути психологом і актором, вміти прихилити співрозмовника до себе, підтримати бесіду про відпочинок у Монте-Карло, Bentley, яхти, гвинтокрили та інші атрибути життя мільйонерів, якими топ-корупціонери і є.

Часом на підготовку до операції є лише декілька днів. Інколи з корупціонерами потрібно працювати тижнями, щоб довести їхню вину. Наприклад, до затримання короля одеської мафії Вадима Альперина Шевченко готувався 2 місяці. Іншим "клієнтом" Шевченка був нардеп БПП Ярослав Дубневич. Стверджує: той намагався дати хабара, аби НАБУ закрило справу проти нього.

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Зараз в опалу попали всі агенти. Це трапилось після скандальної історії з заступником міграційної служби Діною Пімаховою. Її теж "розробляли" агенти НАБУ, але СБУ та ГПУ зірвали операцію і розсекретило тих, формально звинувативши у використанні неприпустимих методів.

Силовики провели обшуки на конспіративних квартирах і в НАБУ, спричинивши витік інформації, який поставив під загрозу діяльність всього інституту агентів.

Тим часом на Заході такі "нишпорки" у антикорупційних органах – не екзотика, а така ж звична практика, як скажімо допит. І важлива умова їх роботи – секретність.

Як, будучи агентом, йти в банду кілерів або до терористичної групи ФСБ, знаючи, що може зараз Юрій Віталійович видасть тебе у Facebook, напише про чергового агента. І тебе вб'ють прямо в тій банді,

– розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Але те, що силовики зі "старих" органів намагаються знищити "спеців" з нових, лише доводить, що нові антикорупційні органи працюють у вірному напрямку. Корумпований істеблішмент прагматично боїться одного дня потрапити на гачок НАБУ.