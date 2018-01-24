20:21
24 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін міняє стать. Підготовка до ЧФ-2018
Вєсті Кремля
22:17, 23 січня
Вєсті. UA. Манери жінки ІІІ тисячоліття. Саакашвілі проти Києва
Вєсті.UA
21:41, 23 січня
На що
ЦРУ
09:18, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР

Як працюють таємні агенти НАБУ: розповідь екс-працівника відомства

20:07, сьогодні 769 Читать новость на русском

Таємний агент – найновіша професія в Україні, яка встигла вже не раз опинитися в епіцентрі гучних скандалів. Хто ці агенти, скільки їх, чи платять їм – всю цю інформацію за сімома замками ховає Антикорупційне бюро.

Рокова агент Катерина, яку досі не може забути Борислав Розенблат. Саме після затримання охоронця депутата заговорили про таємних агентів НАБУ. Схоже на сценарій американського фільму: жінка втерлася в довіру до нардепа і записала на відео, як той за гроші обіцяв їй допомогти з видобутком бурштину.

Читайте також: НАБУ викрило схему розкрадання газу на 1,4 мільярди: 4 посадовців затримали

Один з колишніх позаштатних агентів – Євген Шевченко. Його розсекретили зовсім недавно. На таємну роботу чоловік потрапив випадково. Він бізнесмен, має зв'язки у різних структурах, тому одного разу друг попросив його допомогти влаштувати в НАБУ знайомого прокурора.

Якби він сказав, що я з ідейних, патріотичних міркувань хочу працювати в новоствореному антикорупційному органі, то я би дав якийсь фідбек. Але він одразу сказав, що готовий заплатити гроші за це, скільки, кому, за що. Я був змушений повідомити про цей факт,
– зазначив Євген Шевченко.

В НАБУ до Євгена поставились спершу з пересторогою, але коли справа таки потрапила до суду, запропонували співпрацю. За два роки на рахунку Шевченка 20 справ. Щоб працювати з топ-корупціонерами, потрібно бути психологом і актором, вміти прихилити співрозмовника до себе, підтримати бесіду про відпочинок у Монте-Карло, Bentley, яхти, гвинтокрили та інші атрибути життя мільйонерів, якими топ-корупціонери і є.

Часом на підготовку до операції є лише декілька днів. Інколи з корупціонерами потрібно працювати тижнями, щоб довести їхню вину. Наприклад, до затримання короля одеської мафії Вадима Альперина Шевченко готувався 2 місяці. Іншим "клієнтом" Шевченка був нардеп БПП Ярослав Дубневич. Стверджує: той намагався дати хабара, аби НАБУ закрило справу проти нього.

Читайте також: Журналіст оприлюднив схему, через яку депутат пропонував хабар агенту НАБУ

Зараз в опалу попали всі агенти. Це трапилось після скандальної історії з заступником міграційної служби Діною Пімаховою. Її теж "розробляли" агенти НАБУ, але СБУ та ГПУ зірвали операцію і розсекретило тих, формально звинувативши у використанні неприпустимих методів.

Силовики провели обшуки на конспіративних квартирах і в НАБУ, спричинивши витік інформації, який поставив під загрозу діяльність всього інституту агентів.

Тим часом на Заході такі "нишпорки" у антикорупційних органах – не екзотика, а така ж звична практика, як скажімо допит. І важлива умова їх роботи – секретність.

Як, будучи агентом, йти в банду кілерів або до терористичної групи ФСБ, знаючи, що може зараз Юрій Віталійович видасть тебе у Facebook, напише про чергового агента. І тебе вб'ють прямо в тій банді,
– розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Але те, що силовики зі "старих" органів намагаються знищити "спеців" з нових, лише доводить, що нові антикорупційні органи працюють у вірному напрямку. Корумпований істеблішмент прагматично боїться одного дня потрапити на гачок НАБУ.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України НАБУ Кримінальні новини Корупція Хабар
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
сьогодні, 20:01 Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
414
Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
сьогодні, 19:01 Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
Борис Немировський 212
Почему политики все реже вспоминают о Крыме
сьогодні, 18:00 Почему политики все реже вспоминают о Крыме
Павло Казарін 305
Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
сьогодні, 16:56 Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
Лев Парцхаладзе 368
сьогодні, 15:00 "Путінюгенд": за підтримки очільника Кремля фейковий депутат Держдуми вербує дітей в Україні
Олексій Чибісов 1282
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Майбутнє біткойну в Україні: у Мін'юсті прояснили ситуацію
7 січня , 18:05
Очільника Львівщини запідозрили у хабарництві через 90% знижку на політ
 26 жовтня 2017 , 21:23
Тіна Кароль: особисте життя та шлях до успіху української зірки
25 січня , 09:01
Чому BMW i3 не залежить від розетки?
 13 грудня 2017 , 17:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук