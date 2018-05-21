Як правильно бігати: 4 цінні поради

Щоб ефективно бігати довгі дистанції, не шкодячи при цьому здоров'ю, МОЗ розповіло, як освоїти правильну техніку бігу.

Про це пише прес-служба Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.

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️Положення тіла

Під час бігу важливо не сутулитись, тримати корпус з розправленими і розслабленими плечима. Адже якщо будете сутулитися – зіб'ється дихання, через що до м’язів надходитиме менше кисню.

Також стежте, щоб не розхитувати під час бігу тулуб. Корпус злегка нахиліть вперед і намагайтесь бігти невеличкими кроками. Завдяки цьому стегна не будуть рухатись з боку в бік, будете менше втомлюватись під час бігу.

Під час бігу стежте за поставою

️Положення голови та рук

Дивіться чітко вперед, а не під ноги. Руки мають бути зігнуті під прямим кутом (90 градусів) та рухатись вперед і назад, а не поперек тіла.

️Стопи

При дотику ноги з поверхнею правильно ставте стопу – найменш травматичним способом бігу є навантаження на середину стопи. А навантаження лише на п'яту чи передню частину стопи краще уникати.

️Дихання

Під час бігу потрібно робити глибокі ритмічні вдихи та видихи, і це не залежить від того – дихаєте ви носом чи ротом. Варто робити один вдих-видих кожні два кроки. Інтервал можна поступово збільшувати.

Фото: unsplash.