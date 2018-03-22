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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Як правильно бігати без шкоди для здоров'я: поради експертів

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Поради для правильного бігу
Поради для правильного бігу / Фото з вільних джерел

У світі набирає неабиякої популярності здоровий спосіб життя, який включає фізичні вправи. При цьому часто люди відмовляються від спортзалів, надаючи перевагу бігу на свіжому повітрі. Це не тільки корисно для м'язів, але й покращує імунітет.

Однак експерти застерігають, що часто люди здійснюють типові помилки при бігу, які можуть нашкодити здоров'ю. Про це повідомляє журнал Elle.

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Правильне взуття


Правильне взуття – перше правило для бігу

Для пробіжки варто обирати кросівки не під колір спортивного вбрання, а ті, які адаптовані до тривалих фізичних вправ. Для цього можна звернутись до продавця-консультанта під час купівлі кросівок та попросити порадити спеціальне взуття. Такий вибір допоможе зберегти суглоби від травм.

Розминка

Не варто нехтувати поширеним правилом для бігу – розминкою. Експерти радять спершу зробити нескладні вправи на ноги та руки, які підготують м'язи до тривалого фізичного навантаження.

Темп бігу

Для початку пробіжіть 10 хвилин, плавно переходячи на ходьбу. Тренування збільшіть до 40 хвилин та оберіть такий темп, при якому можна без зусиль говорити. Так, біг принесе користь здоров'ю, а не стрес організму.

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Правильне дихання

Зазвичай люди не надають диханню прискіпливої уваги, оскільки вважають, що це не впливає на біг. Однак експерти переконані, що правильне дихання економить сили людини та енергію.

За словами тренерів, не варто впускати повітря до легень занадто часто, як це роблять новачки, що тільки почали бігати. Дихайте носом, глибоко та розслаблено.

"Ефект сауни"

Для того, щоб збільшити потовиділення, одягніть вітрозахисний костюм, який не пропускатиме вологу. Окрім цього, так званий "ефект сауни" можна підсилити обмотавши частини тіла харчовою плівкою.

Така порада експертів допоможе вивести з організму шлаки та зайву рідину. Тому, чим більше ви спітнієте – тим кращий ефект від пробіжки.

Теги: LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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