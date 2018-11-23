17:34
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Як правильно бігати взимку: корисні поради

      179 Читать новость на русском
      Як правильно бігати взимку
      Як правильно бігати взимку / unsplash.com

      Восени та взимку, коли повітря доволі прохолодне, до пробіжок потрібно готуватися з особливою ретельністю, щоб вони принесли користь організму і не зашкодили здоров'ю. Адже холод робить м'язи і суглоби менш гнучкими.

      1. Приділіть особливу увагу розминці – збільште її тривалість до 15 хвилин, щоб злегка спітніти. Таким чином, м'язи не будуть такими "забитими", передає "Сегодня".

      Читайте також: Нестандартні поради для покращення роботи мозку

      2. Не утеплюйтесь занадто сильно – під час пробіжки організм почне активно виділяти тепло, а це загрожує перегріванням.

      via GIPHY

      3. Одягайте термобілизну, адже вона зберігає тепло і швидко вбирає вологу.

      4. Тримайте голову і руки в теплі, щоб не застудитися. Надягайте щільно прилягаючу шапочку або навушники, а також – візьміть рукавички.

      5. Слідкуйте за пульсом, адже на холоді серце б'ється швидше, тож важливо не піддавати організм зайвому стресу. Найкращий пульс для зимової пробіжки – від 130 до 150 ударів на хвилину.

      6. Вибирайте взуття зі спеціальною підошвою і теплі, зручні шкарпетки.

      7. Пийте воду – важливо підтримувати водний баланс в організмі.

      8. Після пробіжки відразу йдіть у тепло, тому що температура тіла швидко впаде.

      9. Бігайте не більше 30-60 хвилин.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Поради Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук