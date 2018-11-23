Як правильно бігати взимку: корисні поради

Восени та взимку, коли повітря доволі прохолодне, до пробіжок потрібно готуватися з особливою ретельністю, щоб вони принесли користь організму і не зашкодили здоров'ю. Адже холод робить м'язи і суглоби менш гнучкими.

1. Приділіть особливу увагу розминці – збільште її тривалість до 15 хвилин, щоб злегка спітніти. Таким чином, м'язи не будуть такими "забитими", передає "Сегодня".

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2. Не утеплюйтесь занадто сильно – під час пробіжки організм почне активно виділяти тепло, а це загрожує перегріванням.

3. Одягайте термобілизну, адже вона зберігає тепло і швидко вбирає вологу.

4. Тримайте голову і руки в теплі, щоб не застудитися. Надягайте щільно прилягаючу шапочку або навушники, а також – візьміть рукавички.

5. Слідкуйте за пульсом, адже на холоді серце б'ється швидше, тож важливо не піддавати організм зайвому стресу. Найкращий пульс для зимової пробіжки – від 130 до 150 ударів на хвилину.

6. Вибирайте взуття зі спеціальною підошвою і теплі, зручні шкарпетки.

7. Пийте воду – важливо підтримувати водний баланс в організмі.

8. Після пробіжки відразу йдіть у тепло, тому що температура тіла швидко впаде.

9. Бігайте не більше 30-60 хвилин.

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