Як правильно чхати та кашляти: пояснення Супрун

Щоб мінімізувати розповсюдження бактерій, якщо немає при собі хірургічної маски чи серветки, потрібно використовувати правильну процедуру чхання та кашляння.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Супрун назвала небезпечний стан, який виникає восени

Чхати у долоню неефективно, оскільки вона погано стримує бактерії в процесі чхання чи кашлю. Тож інфекції можуть діставатися на відстані до двох метрів та більше. Супрун зазначила, що це одна з причин, чому грип або застуда так швидко передається іншим людям.

Якщо немає можливості залишатися вдома, то потрібно одягнути хірургічну маску та взяти з собою паперові серветки.

Супрун радить чхати і кашляти у внутрішню сторону ліктя. Такі дії мінімізують ризик зараження інших людей навіть, якщо немає хірургічної маски чи серветки з собою.



Як правильно чхати та кашляти

Щоб захиститися від хвороби Уляна Супрун радить мити руки з милом, вакцинуватися від грипу, провітрювати приміщення, проводити більше часу на свіжому повітрі, збалансовано харчуватися, повноцінно спати та займатися спортом.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.