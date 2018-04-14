09:55
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
15°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Як правильно чистити зуби: поради експертів

292 Читать новость на русском
Як правильно чистити зуби
Як правильно чистити зуби / MiSmile

Щоб зуби були здорові, замало просто їх чистити – треба робити це правильно. Стоматологи пояснили, який правильний час та порядок проведення різних етапів стоматологічної гігієни.

Коли чистити зуби

Бактерії, які накопичилися за ніч у роті, можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям. За словами фахівців, чистити зуби до сніданку не обов'язково, але бажано.

Читайте також: Як вберегти зуби дітей від карієсу: корисні поради

Головне – не чистити зуби відразу після вживання соків чи чогось кислого. Кислота з продуктів вступає в реакцію із зубною емаллю, тому, якщо чистити відразу ж, можна спровокувати дрібні пошкодження на емалі.

Ідеальний варіант – почистити зуби або перед сніданком, або через півгодини після.

Коли користуватися зубною ниткою

Немає єдиного правила, коли саме використовувати зубну нитку: до чищення або після. Стоматолог Грант Річі розповів, що робить це під час чищення. Але він підкреслює, що це не обов'язкова умова.

"Якщо ви двічі в день чистите зуби зубною пастою з фтором і користуєтеся ниткою або іншим засобом для міжзубних проміжків, можете не хвилюватися. Робіть так, як вам зручно. Головне – кожен день очищати проміжки між зубами", – говорить Еліс Богозіен, представниця Американської асоціації стоматологів

Ополіскування

За словами Богозіен, ополіскувач не обов'язковий для здоров'я зубів. Більшість з них роблять лише приємний запах з роту.

Але є ополіскувачі, які призначені для вирішення конкретних проблем: наприклад, щоб вбивати мікроби в порожнині рота. Такі засоби краще застосовувати за призначенням лікаря.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Луганчанам приходится привыкать к ужасному российскому качеству всех продуктов
сьогодні, 08:40 Луганчанам приходится привыкать к ужасному российскому качеству всех продуктов
Ольга Черненко 846
Луганськ сьогодні: як прославити
13 квітня, 22:01 Луганськ сьогодні: як прославити "ЛНР", увіковічити "падших" і не засміятися
Блог Медіа 1773
Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
13 квітня, 20:02 Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
Настя Сукач 1725
Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
13 квітня, 18:00 Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
2711
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
13 квітня, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 1500
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук