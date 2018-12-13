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      Як правильно чистити зуби: поради стоматолога

      1018 Читать новость на русском
      Як правильно чистити зуби
      Як правильно чистити зуби / korysniporady.com.ua

      Два рази в рік треба приходити до лікаря стоматолога-гігієніста. Та два рази на добу чистити зуби самому, а ще краще – після кожного прийому їжі.

      Про це в ексклюзивному інтерв'ю для Здоров'я 24 розповів практикуючий лікар-стоматолог зі стажем, доктор медичних наук і професор Заблоцький Ярослав.

      Читайте також: До чого можуть призвести проблеми із зубами

       
      Стоматолог Ярослав Заблоцький
      "За різними даними від 60 до 70 відсотків українців мають пародонтит. Це інфекція і вона спадкова. І це приводить до того, що люди у старшому віці втрачають ідеально здорові зуби. Людина вважає, що в неї класна генетика, і зуби можна не чистити. А в 50 років – пародонтит. І треба видалити всі зуби".

      Як правильно чистити зуби:

      - дорослому: щітка має бути на 50% на зубі, на 50% – на яснах, щітка під кутом 45 градусів, щоб "вимітати" бруд з-під ясен, запобігати пародонтиту;

      - дитині: щітка має бути лише на зубах.

      Більше про проблеми української стоматології – читайте в інтерв'ю

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Стоматологія Лікування Медицина
      Джерело: Здоров'я 24
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