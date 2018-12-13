Як правильно чистити зуби: поради стоматолога
Два рази в рік треба приходити до лікаря стоматолога-гігієніста. Та два рази на добу чистити зуби самому, а ще краще – після кожного прийому їжі.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю для Здоров'я 24 розповів практикуючий лікар-стоматолог зі стажем, доктор медичних наук і професор Заблоцький Ярослав.
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Як правильно чистити зуби:
- дорослому: щітка має бути на 50% на зубі, на 50% – на яснах, щітка під кутом 45 градусів, щоб "вимітати" бруд з-під ясен, запобігати пародонтиту;
- дитині: щітка має бути лише на зубах.
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