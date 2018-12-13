Як правильно чистити зуби: поради стоматолога

Два рази в рік треба приходити до лікаря стоматолога-гігієніста. Та два рази на добу чистити зуби самому, а ще краще – після кожного прийому їжі.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для Здоров'я 24 розповів практикуючий лікар-стоматолог зі стажем, доктор медичних наук і професор Заблоцький Ярослав.

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Стоматолог Ярослав Заблоцький "За різними даними від 60 до 70 відсотків українців мають пародонтит. Це інфекція і вона спадкова. І це приводить до того, що люди у старшому віці втрачають ідеально здорові зуби. Людина вважає, що в неї класна генетика, і зуби можна не чистити. А в 50 років – пародонтит. І треба видалити всі зуби".

Як правильно чистити зуби:

- дорослому: щітка має бути на 50% на зубі, на 50% – на яснах, щітка під кутом 45 градусів, щоб "вимітати" бруд з-під ясен, запобігати пародонтиту;

- дитині: щітка має бути лише на зубах.

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