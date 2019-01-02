Як правильно доглядати за дитиною: від сну та їжі до вивчення мов

Новонароджена людина – це вже людина. У неї є свої вимоги та потреби. І батькам важливо знати про них і піклуватися про малюка правильно, щоб виростити здорову, щасливу і розвинену людину.

Чи потрібен спільний сон дитини з мамою, як правильно ввести перший прикорм, як почати фізичний та інтелектуальний розвиток малюка? Про це і навіть більше в інтерв'ю 24 каналу розповіла психолог, фахівець з підготовки до пологів Тамара Андрєєва.

У першій частині інтерв'ю з Тамарою читайте: Відверто про страхи батьків, грудне годування і післяпологову депресію

Наскільки необхідний спільний з дитиною сон і як довго?

Спільний сон, на мою думку, це дуже важливо. Це знову-таки – про ту безпеку, яку ми даємо дитині. Мінімум до півтора року.

Це зручно для мами – вона відпочиває, не треба схоплюватися вночі. Для дитини це спокійніше. З півтора до трьох років дитина спить в одній кімнаті з вами, але в окремому ліжечку. І з трьох років, коли з'являється "я сам", – переходимо в окрему кімнату. Але це все умовно, у кожної дитини це по-різному.

Це теж така еволюція психіки – в кожному віці є своя потреба.

Коли мама отримує задоволення від спільного сну і перестає дитину перекладати окремо, це вже особиста терапія. Тому що жодна дитина не хоче зробити мамі погано, вона завжди йде за мамою. І коли кажуть – моєму синові три роки, він з нами спить, і я не можу його відучити, у мене відразу питання – кого будемо відучувати? І, як правило, мама починає зізнаватися, що так, це їй приємно, це вона хоче. Тому що діти – це величезний оазис любові, ніжності і турботи. Можливо, у цієї мами є брак цих почуттів.

Тому спільний сон – це абсолютно не страшно, якщо ви розумієте, навіщо і для кого ви це робите. Важливо розуміти, що це тимчасово. У мене двоє дітей виросли зі мною, разом спали. І зараз всі сплять окремо.



Тамара Андрєєва зі своїми дітьми. Фото з її особистого архіву

Окреме ліжечко, коли дитина на грудному вигодовуванні – це дуже складно. Діти відчувають зникнення маминого запаху. Якщо боїтеся спати в одному ліжку – є такі приставні ліжечка. Але з мого досвіду, я підготувала близько 7 тисяч випускників, всі діти вижили після спільного сну. Насправді страхи "раптом я його розчавлю" – не можуть бути реальними, тому що жінка дуже відчуває свою дитину.

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Наступний етап потреб – слінг чи возик?

Це інструменти. Тому – як зручніше батькам. Є шикарні візочки, які задовольняють потреби дитини – з анатомічною посадкою, з м'якою амортизацією, які справляються з усіма завданнями сім'ї. Слінг – теж шикарний засіб, який підійде більш активній мамі або коли немає умов для возика. Для мене це не взаємовиключні речі, а доповнюючі.

Що більше у мами інструментів, тим більше можливостей пересуватися, по-різному проводити час і отримувати задоволення від спілкування з малюком на вулиці.

Вдома також активно працюють і слінг, і крісла, і візочки. Я за будь-які інструменти, які мамі допомагають і роблять її щасливою. Тому що для дітей важливо, щоб мами були відпочилі і щасливі. І є різні діти, яким може підходити тільки слінг чи тільки візочок. І ви це зрозумієте, вже коли дитина з'явиться.

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Малюк і його перша їжа

Перший прикорм для дитини – це користь для дитини чи "так треба"?

Звичайно, корисно. Молоко виконує свою функцію. Але кишківник еволюціонує. Далі харчування потрібно урізноманітнити клітковиною та іншими корисностями. Готувати дитину до дорослого столу. Прикорм ми вводимо від 6 місяців і старше, коли у дитини є три критерії: вона самостійно сидить, у неї зникає виштовхуючий рефлекс, і коли з'являється харчовий інтерес.

Харчовий інтерес – коли тягнеться до їжі?

Так. Причому, коли тягнеться до ложки, ви даєте порожню, і дитина нею бавиться – це не харчовий інтерес. Це просто зацікавила ложка як іграшка. А коли вона бере порожню ложку, психує, кидає, чекає, щоб в ній щось було, намагається з рота у вас щось дістати, щоб дізнатися, що ви жуєте – це вже харчовий інтерес.

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Фізичний розвиток малюка

Гімнастика, плавання для маленької дитини – з якого віку починати? Чи всім це потрібно?

Всім. Перша сходинка інтелекту – фізична. Здорове тіло – здоровий дух. Від народження до двох-трьох років у нас домінує тіло, ми його розвиваємо. Перші шість тижнів після народження дитини дуже важливе погладжування, носіння на ручках, плавання – м'які техніки.

Починаючи з 6-тижневого віку підключаємо масажики, гімнастики, фітбол. Це ранній розвиток. Коли дітки сповиваються – вони також ростуть. Але темпи розвитку йдуть повільніше, ніж у діток, з якими батьки займаються.

Плюс – як виглядає тіло. Є дітки повненькі, але збиті. А є – як кисіль, целюлітні. Це залежить від того, як ми їх ростимо.



Тамара Андрєєва зі своїми вихованцями. Фото з її особистого архіву

Протипоказання можуть бути. Вони пов'язані з неврологією або якщо були травми після пологів. Але є такі фахівці як реабілітологи, професійні масажисти, які можуть навчити маму тим технікам, що потрібні їхній дитині.

А якщо дитина доношена, здорова – будь-яка тілесна імпровізація для дитини в задоволення. І чим більше контактів з дитиною – тим більший її розвиток.

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Будемо ростити генія?

А інтелектуальний розвиток, коли починати? Наприклад, вивчення іноземної мови з 2-3 років – це нормально?

Є сім'ї-білінгви, коли з народження дві або три мови вчать – це найбільш м'який підхід. Але немає правильного і неправильного. Хоча акцент ми ставимо на тілесному розвитку з народження до двох років.

З двох-трьох до шести років – формується емоційний інтелект. З шести до нескінченності – це ментальний інтелект.

Якщо у вас не білінгвістична сім'я, немає можливості занурення в мовне середовище і спілкування з носієм мови, то усвідомлене вивчення мов – з шестирічного віку. Тоді дитина розуміє, для чого і чому це робить.

Коли мама бере 2-3 річну дитину і веде на мовні курси – це не дуже працює, це неусвідомлено. Дитина може вивчити, звичайно, cat або dog, але це не принесе того результату, на який очікують батьки. Тому – або занурюємо в середовище: беремо відпустку, їдемо в іншу країну на півроку і там вчимо мову, або чекаємо 6-річного віку і починаємо вивчення без травми для дитини.

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