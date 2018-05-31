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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Як правильно доглядати за інтимними місцями: поради лікаря

1079 Читать новость на русском
Основні правила гігієни
Основні правила гігієни / independent.co.uk

Акушер-гінеколог Ольга Білоконь розповіла, як правильно доглядати за інтимними місцями так, щоб не виникали неприємні відчуття та дискомфорт.

Перш за все, носіть лише бавовняну білизну, пише MedOboz.

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Використовуйте білий м’який туалетний папір без ароматизаторів. Між синтетичними колготками та панчохами, обирайте останні.

Не носіть спідницю та штани, які занадто обтягують вас, особливо в інтимних місцях. Забудьте про використання піни для ванн, кремів, мила, інтимних гелів з ароматами чи ароматизаторами. Замість останнього використовуйте звичайне мило та воду.

Якщо є можливість, підмивайтеся після акту дефекації й сечовипускання. Використання щоденних прокладок кожного дня не виправдано. Для цього необхідно двічі підмиватися та змінювати білизну щодня.

Під час прання використовуйте гіпоалергенний порошок, не використовуйте ополіскувачі чи кондиціонери. 

Теги: Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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