Як правильно доглядати за інтимними місцями: поради лікаря
Акушер-гінеколог Ольга Білоконь розповіла, як правильно доглядати за інтимними місцями так, щоб не виникали неприємні відчуття та дискомфорт.
Перш за все, носіть лише бавовняну білизну, пише MedOboz.
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Використовуйте білий м’який туалетний папір без ароматизаторів. Між синтетичними колготками та панчохами, обирайте останні.
Не носіть спідницю та штани, які занадто обтягують вас, особливо в інтимних місцях. Забудьте про використання піни для ванн, кремів, мила, інтимних гелів з ароматами чи ароматизаторами. Замість останнього використовуйте звичайне мило та воду.
Якщо є можливість, підмивайтеся після акту дефекації й сечовипускання. Використання щоденних прокладок кожного дня не виправдано. Для цього необхідно двічі підмиватися та змінювати білизну щодня.
Під час прання використовуйте гіпоалергенний порошок, не використовуйте ополіскувачі чи кондиціонери.