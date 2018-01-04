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Традиційна кутя: як правильно готувати страву і що варто подати на різдвяний стіл

16:16, сьогодні 2625 Читать новость на русском

6 січня більшість українців відзначають народження Христа. Вся родина чекає на небі появи першої зірки і сідає за стіл, на якому традиційно має бути 12 страв. Головна з них – кутя. Про те як її готувати і що ще подати на святковий стіл – дивіться у сюжеті.

У переддень Різдва українці відзначають Святвечір. Це традиційно родинне свято, коли вся сім'я збирається за столом. Господині готують 12 страв. Наїдки мають бути пісними, тому що Святвечір припадає на останній день посту.

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На Святвечір готують 12 пісних страв

Головна страва, яка повинна прикрашати кожен святковий стіл у Різдвяний святвечір – це, звичайно ж, кутя. Вона символізує достаток і благополуччя. Основний інгрідієнт куті – пшениця. Для приготування краще вибрати шліфоване зерно. Його простіше варити, і воно краще запарюється. І яка ж кутя без маку, горіхів та меду. Дехто ще додає родзинки.

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Як приготувати традиційну кутю: рецепт

Пшеницю необхідно попередньо замочити на ніч або хоча б на кілька годин. Потім зерно треба залити гарячою водою і поставити варитися на одну годину. Коли каша приготується, її не потрібно промивати. Треба залишити її у тій же воді, в якій вона варилася.

Далі засипаємо мак у невеличку каструльку, заливаємо кип'ятком, щоб вода повністю покрила зернятка. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо приблизно 20 хвилин. Потім розтираємо його блендером. Можна, звісно, і терти в макітрі, як робили колись наші бабусі. Але для цього треба мати неабиякі вміння та силу.

Коли мак розтертий, можна з'єднувати усі інгрідієнти. До пшениці додаємо горіхи, родзинки, мак і мед. Все ретельно перемішуємо. Бажано дати куті настоятися. Хоча б 5-6 годин. І можна подавати на стіл.

Ще одна обрядова різдвяна страва – узвар. Цей напій готують із сухофруктів: яблук, груш, слив та родзинок. Всі інгрідієнти промивають кип'ятком. Потім заливають холодною водою на 10-15 хвилин. А тим часом на вогонь можна поставити каструлю з водою, у якій буде варитися узвар. На один літр води має припадати приблизно 200 грамів сухофруктів. Їх відціджують і відправляють у кип'яток. Коли узвар закипить, вимикаємо вогонь і накриваємо кришкою. І даємо настоятися 5-7 годин. За бажанням можна додати цукор чи мед.

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Страви на Святвечір: узвар
Узвар із сухофруктів – традиційний напій на Святвечір

Традиційно на Святвечір готують вареники з капустою, картоплею чи грибами. Кожна господиня має свій рецепт. Головне, щоб начинка була пісною.

12 страв на Святвечір: рецепт пісних вареників
Однією із 12 страв на Святвечір є пісні вареники

А ще випікають пампушки. Тісто замішують на дріжджях. Начинка має бути з яблучного чи трояндового варення. Коли пампушки трохи підійдуть, їх треба обсмажити у соняшниковій олії. Зверху можна посипати цукровою пудрою.

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На першу страву подають пісний борщ з вушками або грибну юшку. Можна приготувати пісні голубці. У листя капусти загортають начинку з картоплі та грибів або з рису і грибів.

Зазвичай на столі є страви з риби – маринований оселедець, заливна чи смажена риба. Деякі господині подають тушковану капусту. У різних регіонах України страви, які готують на Святвечір, можуть дещо відрізнятися.

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Теги: Новини України LifeStyle Рецепти Новорічні свята Поради
Джерело: 24 Канал
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