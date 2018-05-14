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Як правильно харчуватися людям з хворими нирками

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Як правильно харчуватися людям з хворими нирками
Як правильно харчуватися людям з хворими нирками / vitaportal.ru

Люди, у яких хворі нирки, повинні виключити зі свого раціону повністю всі продукти, які містять калій.

Лікарі та вчені наголошують, що з раціону потрібно забрати картоплю, молочні продукти, бобові та інші продукти, які містять калій, пише Medical news today.

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Адже якщо є захворювання нирок, вони не встигають обробляти калій. Окрім того, препарати, якими лікують нирки, також містять цю речовину, яка може спричинити серцеву аритмію та м'язові судоми.

Медики рекомендують не вживати такі продукти, як: горіхи, картопля, бобові, банани, шпинат, соки з овочів, помідори, фастфуд і більшість молочних продуктів.

Люди з хворими нирками повинні виключити зі свого раціону продукти, які містять калій

Люди з хворими нирками повинні виключити зі свого раціону продукти, які містять калій

Тож якщо уникати споживання цих продуктів, то хворі уникнуть негативних наслідків. Під час лікування нирок лікар-дієтолог повинен скласти правильно збалансовану дієту, адже повністю від калію відмовлятись не можна – він бере участь у скороченні м'язів, реагує на тиск, видалення відходів і допомагає кисню надходити у головний мозок.

До переліку продуктів, які найменше містять калію, увійшли: яблука, ягоди, ананаси, кавуни, брокколі, морква, капуста, огірки, рис і цукіні.

Серед продуктів, які містять найменше калію, увійшли брокколі, морква та капуста

Серед продуктів, які містять найменше калію, увійшли брокколі, морква та капуста

Теги: Лікування Здоров'я Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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