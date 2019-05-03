Як правильно харчуватися та обирати продукти: важливі поради

Грецький Гіпократ – людина, яку вважають однією з найвизначніших осіб в історії медицини, свого часу говорив: "Ми – те, що ми їмо". Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно це лише підтвердила.

Справді, наше здоров'я на 70% залежить від харчування й лише на 30% від екології та інших факторів. Неправильна їжа викликає серцево-судинні та онкологічні хвороби, діабет, порушення обміну речовин тощо.

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У МОЗ раніше заявили, що дві третіх усіх хвороб в Україні є наслідком саме неправильного харчування. За підрахунками науковців, рівень смертності в Україні через неправильну їжу сягає майже 40%. А це – найвищий показник у Східній Європі.

Українці їдять забагато хліба, солодощів, солі, смаження та соняшникової олії. А фруктів, горіхів та риби у нашому раціоні, навпаки, замало.

Крім цього, в магазинах ми часто обираємо "кота в мішку", не вчитуючись в етикетку на продуктах. Це не так стосується дати виготовлення чи виробника, як складників товару.



Не варто завжди вірити лише яскравій рекламі

Небезпечні харчові добавки, фарбники, підсолоджувачі та консерванти – накопичуючись в організмі, вони призводять до незворотних наслідків, а їжа стає отрутою.

На що потрібно звернути увагу при виборі продуктів

1. Обов'язково читайте склад товарів. Обирайте ті, в яких він найкоротший. Якісні продукти містять мінімум консервантів й харчових додатків. Отже, у них малий термін придатності. Інакше – продукт переповнений канцерогенами, навіть, якщо про них не вказано на упаковці.



Читати склад товару – обов'язково

2. Найнебезпечніші барвники найчастіше є у дитячих харчових продуктах. Особливо у солодощах: саме їх виробник робить найбільш барвистими та надмірно солодкими, або привернути увагу дітей.

3. Виробники часто зловживають знаком "без ГМО". Він важливий лише на ковбасних виробах, майонезі, консервованій кукурудзі, чипсах та інших продуктах, які містять білок. На решті харчів – це просто маркетинговий хід.



Цей знак часто використовують лише у маркетингових цілях

4. Особливу увагу варто звертати на харчові добавки "Е". Їх додають, щоб покращити колір, смак або збільшити термін зберігання продуктів. Частина добавок має дозвіл від МОЗ, але чимало є забороненими у світі.



Як харчові добавки впливають на організм людини

Всі небезпечні "ешки" запам'ятати складно, тож варто записати їх на аркуші або завантажити спеціальну програму на телефон.

5. Не спокушайтесь на знежирені продукти. Туди для підтримки консистенції та смаку додають цукор. А це, хоч і без жиру, та все одно шкідливо для здоров'я.

6. Ідучи в магазин, беріть з собою окуляри. Так зможете прочитати навіть найдрібніший шрифт на упаковці. Пам'ятайте, етикетка – це важлива підказка, яка може врятувати ваше здоров'я.