Як правильно ходити під час ожеледиці

Через перепад температур і підмерзання талого снігу звернення до травмпунктів збільшується у кілька разів. Найпоширеніша проблема – травми.

Прес-служба Дарницької районної адміністрації опублікувала в Facebook поради, як потрібно ходити по слизькій поверхні.

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При звичній ході здатність ніг людини витримувати вагу тіла розділена навпіл. Якщо людина буде йти таким чином, то вона змушуватиме кожну ногу утримувати вагу тіла під кутом, який є не перпендикулярним поверхні.

Якщо нога є під тупим кутом, то це призводить до падіння.



Як безпечно ходити під час ожеледиці

Комунальники радять, щоб убезпечитися від падіння, тримати центр ваги тіла над ногою, що попереду.

Тварина, яка це зрозуміла – пінгвін. Вважайте себе пінгвіном на слизькій поверхні – і все буде добре,

– радять комунальники.

Також не варто забувати і про безпечний одяг та взуття. Одяг повинен бути у міру легкий, щоб людині було комфортно пересуватися. Взуття обирайте з стійкою підошвою, воно не повинно збільшувати навантаження на суглоб, але і має фіксувати гомілковостопний суглоб. Залишайте вдома взуття на підборах, танкетці, валянки та угги залишайте вдома.

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