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Як правильно худнути на молочних продуктах: поради фітнес-тренера

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Молочні продукти
Молочні продукти / Shutterstock

Український фітнес-тренер Аніта Луценко в рамках програми "#14днейдолета" розповіла, чому не можна робити розвантажувальні дні на кефірі та як правильно вживати молочні продукти під час схуднення.

На 9 день фітнес-програми Аніта порадила користувачам в Instagram не зловживати схудненням на молочних продуктах, оскільки "все добре в міру".

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При зловживанні кисломолочними продуктами в організм потрапляє багато кальцію, який може негативно впливати на щитовидну залозу (а це вже гормональний збій). А ще це призводить до дефіциту заліза і цинку, що може обернутися кисневим голодуванням кліток і целюлітом,
– зазначила Луценко.

Жінка додала, що також не варто робити розвантажувальні дні на кефірі. Тому що в кожної людини є добова норма молочних продуктів, які вона має спожити. Надлишок одного з таких продуктів може погано відобразитись на самопочутті.


Молочні продукти

"Допустима добова норма молочних продуктів: 150 г сиру + 250 мл кефіру або 250 мл йогурту без добавок + 40 г сиру твердого. Не вживайте знежирені продукти – в них додають цукор замість жиру", – підсумувала знаменита фітнес-тренер.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Поради Здоров'я Дієти
Джерело: 24 Канал
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