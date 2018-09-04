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Як правильно купати новонародженого: поради та рекомендації

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Як правильно купати новонародженого
Як правильно купати новонародженого / Фото з вільних джерел

Сучасні мами по-особливому підходять до питання догляду за малюком. Не менш важливим є купання новонароджених, адже це – дуже важливий складник гігієни та здоров’я.

Купати дитину можна як тільки зажила пупкова ранка пише "Мамоведія". Найкраще купати малюка перед сном на голодний шлунок, Оберіть один і той же час, після цього його потрібно погодувати та вкласти спати.

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Переконайтеся, чи у вас є все, що потрібно для купання:

  1. дитяча ванна;
  2. засіб для купання новонароджених;
  3. зеленка, пероксид водню;
  4. вушні палички (для обробки пупкової рани);
  5. рушник / пелюшка;
  6. ватні диски;
  7. кип'ячена вода;
  8. гребінь.

Як правильно купати новонародженого
Як правильно купати новонародженого

Воду для купання не обов’язково використовувати кип’ячену, можна проточну, але попередньо потрібно добре вимити ванночку харчовою содою, і облити окропом.

Температура води може бути 34-37 градусів, а температура приміщення повинна були 20-22 градусів. Через певний час можна знизити температуру води до 28 градусів. Таким чином, дитячий організм буде загартовуватися. Не варто зловживати відварами трав, якщо не було призначень лікаря.

Під час водних процедур притримуйте малюка однією рукою, іншою поливайте водою тіло дитини. Рухи не повинні бути різкими. Під час купання співайте пісні та погладжуйте малюка. Засобом для купання складочки, шию, промежину. Якщо у новонародженого густе та довге волосся, то мийте його раз на тиждень.

Після закінчення водних процедур змочіть ватні диски у кип’яченій воді та зволожте все личко. Очі необхідно вмивати рухами від зовнішнього кута ока до внутрішнього. Вушка теж можна легко промити ватними дисками, у жодному випадку не використовуйте вушні палички. Після цього висушіть тіло дитини та обробіть пупкову ранку, якщо вона не зажила. За допомогою гребінця вичісуйте себорейні скоринки.

Загорніть малюка у рушник після купання
Загорніть малюка у рушник після купання

Якщо немає можливості помити малюка у ванночці, то потрібно або обмивати частини тіла, або обтирати вологим рушником.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Догляд за немовлятами
Джерело: 24 Канал
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