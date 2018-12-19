Як правильно мити голову: поради лікаря

Основа догляду за волоссям – слідкувати за їх чистотою. Миття голови – найчастіша процедура, до якої ми вдаємося у догляді за волоссям.

Про це повідомила лікар-трихолог Оксана Ільків.

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Волосся необхідно мити відповідно до потреби, але робити це слід правильно. Частота миття визначається індивідуально залежно від типу шкіри голови.

1. Ретельно розчісуємо волосся перед миттям. Розчісування стимулює кровопостачання волосистої частини голови, а також видаляє частину забруднень: засобів для укладання, лупи, частинок пилу.

2. Оптимальна температура води для миття волосся становить 50-55 градусів. Саме такий температурний режим сприяє хорошому розчиненню шкірного сала, легкому видаленню бруду, а також покращує кровообіг.

3. Шампунь повинен відповідати типу шкіри голови. Наносити шампунь прямо на волосся не рекомендується. Необхідна кількість шампуню слід розвести в невеликій кількості води і отриманий розчин нанести на голову, рівномірно розподіливши по всій довжині волосся. Невелику кількість шампуню можна просто розтерти в долонях і нанести на вологе волосся.

4. Намагайтеся використовувати рівно стільки шампуню, скільки необхідно. Від великої кількості шампуню волосся не стане чистішими, а ретельно вимити його з волосся стане складніше. Після нанесення шампуню на волосся, подушечками пальців круговими рухами м'яко масажуємо шкіру голови, створюючи рясну піну. Змиваємо піну і повторюємо процедуру.



Наносити шампунь прямо на волосся не рекомендується

5. Споліскуванню волосся слід приділити не меншу увагу, ніж самій процедурі миття, оскільки залишки шампуню додають волоссю матовість і клейкість, а засохлі частинки опадають немов лупа. Невимиті залишки шампуню є однією з причин швидкого забруднення волосся.

6. Після миття голови на волосся нанести кондиціонер, потримати кілька хвилин і обполоснути волосся прохолодною водою.

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