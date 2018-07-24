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Як правильно набрати вагу без шкоди для здоров’я: дієтологи дали поради

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Дієтологи дали поради, як набрати вагу
Дієтологи дали поради, як набрати вагу / Фото з відкритих джерел

Чимало дівчат та хлопців мріють про ідеальну фігуру і тому сидять на виснажливих дієтах, відвідують спортзал тощо. Проте, як зауважують лікарі-дієтологи, повним людям набагато легше позбутися зайвої ваги, аніж худим набрати хоча б кілька кілограмів.

В Ivona розповіли про рекомендації і поради фахівців, які допоможуть збільшити вагу, не зашкодивши здоров’ю.

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Найперше, дієтологи наполегливо не рекомендують харчуватися фаст-фудом і солодощами. За їхніми словами, це, звичайно, допоможе набрати вагу, але паралельно загрожує організму підвищеним рівнем холестерину і цукру в крові, порушенням роботи шлунково-кишкового тракту, а також поганим станом шкіри.

Фахівці, радять замінити шкідливу їжу на 2-3 порції каш, цільнозернові макарони, картоплю, додавати у раціон хліб, а також збільшити кількість швидких вуглеводів, тобто фруктів, меду, соків і натуральних десертів.


Здорова їжа допоможе набрати кілька необхідних кілограмів

Також, набрати кілька омріяних кілограмів допоможе білок, який також сприяє і худненню. Зокрема, він допоможе збільшити м’язову масу. Водночас, важливо з’їдати не менше 140 грам білка в день. Дієтологи радять їсти птитцю, рибу, бобові, молочні продукти, соя, а також морепродукти, які багаті на ці поживні речовини.

Як зауважують лікарі-дієтологи, також кількість жирів у меню можна збільшити за допомогою рослинних олій, горіхів, вершкового масла, молочних продуктів, яєць і насіння.

via GIPHY

Важливо пам'ятати, що аби набрати вагу швидше, необхідно поєднувати правильне збалансоване харчування з фізичними навантаженнями. Адже спорт допоможе наростити м’язову масу і зробить тіло красивим і підтягнутим. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Поради Дієти
Джерело: 24 Канал
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