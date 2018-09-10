Як правильно надати першу медичну допомогу
Міністерство охорони здоров’я зазначає, що правильно надана медична допомога може збільшити шанси на порятунок на 30%.
Тому ці вміння часто відіграють вирішальну роль у збереженні життя іншої людини, йдеться на сайті відомства.
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Перша медична допомога збільшує шанси на порятунок на 30%
Як надати першу медичну допомогу: алгоритм дій
- Оглянути місце події та переконатися у тому, що надання допомоги буде безпечним;
- оцінити стан постраждалого (чи він при свідомості, перевірити дихання та пульс);
- бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також інші екстрені служби (поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу тощо), якщо це необхідно;
- оглянути потерпілого, чи є у нього критичні кровотечі, якщо так – зупинити їх;
- забезпечити прохідність дихальних шляхів;
- при відсутності ознак життя та критичних кровотеч – розпочати серцево-легеневу реанімацію;
- перемістити постраждалого у стабільне положення – на боці, обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні. Це можна робити при відсутності підозри на травми хребта та кісток тазу та успішності серцево-легеневої реанімації;
- до прибуття рятувальних служб контролювати стан життєвих функцій постраждалого.
Як надати першу медичну допомогу
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Джерело: 24 Канал
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