11:39
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
20°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Медицина
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як правильно надати першу медичну допомогу

416 Читать новость на русском
Як надати першу медичну допомогу
Як надати першу медичну допомогу / https://twitter.com

Міністерство охорони здоров’я зазначає, що правильно надана медична допомога може збільшити шанси на порятунок на 30%.

Тому ці вміння часто відіграють вирішальну роль у збереженні життя іншої людини, йдеться на сайті відомства.

Читайте також: В Україні запустили єдиний реєстр медичних оглядів: що зміниться

Перша медична допомога збільшує шанси на порятунок на 30%
Перша медична допомога збільшує шанси на порятунок на 30%

Як надати першу медичну допомогу: алгоритм дій

  1. Оглянути місце події та переконатися у тому, що надання допомоги буде безпечним;
  2. оцінити стан постраждалого (чи він при свідомості, перевірити дихання та пульс);
  3. бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також інші екстрені служби (поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу тощо), якщо це необхідно;
  4. оглянути потерпілого, чи є у нього критичні кровотечі, якщо так – зупинити їх;
  5. забезпечити прохідність дихальних шляхів;
  6. при відсутності ознак життя та критичних кровотеч – розпочати серцево-легеневу реанімацію;
  7. перемістити постраждалого у стабільне положення – на боці, обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні. Це можна робити при відсутності підозри на травми хребта та кісток тазу та успішності серцево-легеневої реанімації;
  8. до прибуття рятувальних служб контролювати стан життєвих функцій постраждалого.

Як надати першу медичну допомогу
Як надати першу медичну допомогу

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сьогодні, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
сьогодні, 08:04 Головні новини 9 вересня: деталі смертельної ДТП в Одесі, протести у Росії та перемога збірної
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 вересня, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
9 вересня, 20:02 Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
Смертельна аварія на Фонтані в Одесі: останні новини
9 вересня, 19:43 Смертельна аварія на Фонтані в Одесі: останні новини
Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
 5 вересня , 15:29
Топ-7 лікарів України, які вразили світ
 6 серпня , 14:22
В Україні заборонили антибіотик з широким спектром дії
 5 липня , 13:15
В Україні заборонили розчин для ін’єкцій
 6 серпня , 10:21
Вчені відкрили небезпечний штам палички, яки викликає галюцинації і слабоумство
 30 травня , 19:31
Від чого рятує "Мастодинон": інструкція
 6 вересня , 19:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук