Як правильно наносити автозасмагу, щоб отримати рівний тон

Якщо ви не хочете довго перебувати під сонцем або ж ваша відпустка ще не скоро, то можна скористуватися автозасмагою, щоб отримати бронзовий відтінок шкіри. Проте навіть найякісніший засіб не спрацює, якщо використовувати його неправильно.

Скрабування

Перед нанесенням автозасмаги прийміть душ та зробіть пілінг. Це дозволить уникнути плям на тілі, оскільки омертвілі зневоднені клітини краще за інших вбирають пігмент.

Особливо ретельно проскрабуйте коліна та лікті. Саме в цих місцях найбільшого скупчення сухих частинок шкіри.

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Як наносити автозасмагу

Зволоження

Після скрабування варто попередньо зволожити шкіру. Знову-таки приділіть увагу ділянкам з великою концентрацією омертвілої шкіри.

Зволожуючий крем потрібен для того, щоб на ці "швидкофарбуюючі" місця тон лягав рівно.

Перед нанесенням автозасмаги не ​​користуйся іншими косметичними засобами як дезодорант чи парфуми. Вони можуть вступити у реакцію із засобом для засмаги і погіршити його дію.

Нанесення автозасмаги

Варто наносити автозасмагу у рукавичках, щоб ваші руки не отримали забагато пігменту. Якщо засіб не надто темний, то можна після процедури ретельно помити руки.

Наносьте засіб від низу до верху. Рухи повинні бути інтенсивні та широкі. Після закінчення процедури треба кілька хвилин походити без одягу, щоб засіб повністю увібрався.