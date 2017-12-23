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Як правильно носити одяг з паєтками: 5 влучних образів

21:03, 23 грудня 1715 Читать новость на русском
Як правильно носити одяг з паєтками: 5 влучних образів
Як правильно носити одяг з паєтками: 5 влучних образів / Фото з відкритих джерел

Блискучий одяг з різними паєтками стали справжнім трендом сезону. Його можна використовувати у street-style образах, а також під час святкування новорічних вечірок та днів народжень.

В Cosmopolitan зібрали декілька цікавих образів, на які варто звернути увагу.

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Акценти

Якщо ви не готові з ніг до голови одягатися в блискучий одяг, робіть краще ставку на сяючі деталі. Клатчі, взуття або тонкі шарфи з паєтками ефектно доповнять лаконічний наряд і забезпечать святковий настрій.

Прикраси

Роль яскравого акценту гідно виконають і прикраси – різні намиста, браслети, прикраси для волосся та інші блискучі аксесуари. Але тут головне "мати мірку" і не перебільшити з кількістю аксесуарів.

Стримана гама

Вибираючи одяг з паєток, віддавайте перевагу приглушеним відтінкам. Замість яскравих кольорів ідеальним вибором стануть чорний, бордовий, сапфіровий, смарагдовий або ніжно-рожевий тони.

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Практичний підхід

Якщо ви довгенько працюєте на роботі, а на новорічний корпоратив ви не встигаєте переодягнутись, то вам у вашому денному образі знадобиться лише одна блискуча деталь. Наприклад, блискучий блейзер, який гармонійно виглядає з сукнями, брючними комплектами і навіть поверх принтових футболок.

Спортивний стиль

Хто сказав, що паєтки несумісні зі спортивним стилем? Підходьте до створення вишуканого образу з гумором і вибирайте найкомфортніші для вас речі – кроп-топи, світшоти або футболки.

Теги: Мода LifeStyle Поради
Джерело: 24 Канал
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