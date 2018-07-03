Як правильно обирати та готувати м'ясо: прості поради

М'ясо у спеку потрібно ретельніше обирати та готувати, адже при неправильному зберіганні люди можуть купити вже зіпсутий продукт.

Щоб запобігти харчовому отруєнню необхідно дотримувати декількох правил, пише "Сегодня".

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У супермаркеті обирайте м'ясо та птицю, які є у задній частині холодильника, вони найбільш холодні. Обов’язково перевірте термін придатності, який вказується на упаковуванні. Щоб сік м'яса не забруднив інші продукти добре загорніть продукт у поліетиленовий пакет.



Якщо плануєте готувати м'ясо впродовж декількох днів – поставте у холодильник. Якщо ні – поставте його у морозильну камеру.



Щоб не поширювати брудні бактерії, добре мийте руки, ножі, посуд та обробну дошку. Останню потрібно окремо купувати для м’яса. Перед приготуванням не мийте м'ясо у воді, адже вода розносить мікроби по кухні. Єдине, що може вбити бактерії – це тепло.

Для сирого та приготованого м’яса використовуйте окремі тарілки.

Не куштуйте недосмажене м'ясо, оскільки воно піддає ризику зараження бактеріями, тому обов'язково доводьте м'ясо до безпечної температури. Для цього використовуйте термометри. Більшість бактерій гинуть при 60-82°C.

Не готуйте та не вживайте м'ясо, якщо ви не впевнені у правильності його зберігання. Якщо цей продукт залишили на дві або більше годин при кімнатній температурі, а у спеку – не більше як годину, то одразу ж викидайте його.

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