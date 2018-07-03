10:14
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Як правильно обирати та готувати м'ясо: прості поради

163 Читать новость на русском
Як правильно обирати та готувати м'ясо
Як правильно обирати та готувати м'ясо / Screenshot

М'ясо у спеку потрібно ретельніше обирати та готувати, адже при неправильному зберіганні люди можуть купити вже зіпсутий продукт.

Щоб запобігти харчовому отруєнню необхідно дотримувати декількох правил, пише "Сегодня".

Читайте також: Як правильно розморожувати м’ясо: підбірка корисних лайфхаків

У супермаркеті обирайте м'ясо та птицю, які є у задній частині холодильника, вони найбільш холодні. Обов’язково перевірте термін придатності, який вказується на упаковуванні. Щоб сік м'яса не забруднив інші продукти добре загорніть продукт у поліетиленовий пакет.

Якщо плануєте готувати м'ясо впродовж декількох днів – поставте у холодильник. Якщо ні – поставте його у морозильну камеру.

Щоб не поширювати брудні бактерії, добре мийте руки, ножі, посуд та обробну дошку. Останню потрібно окремо купувати для м’яса. Перед приготуванням не мийте м'ясо у воді, адже вода розносить мікроби по кухні. Єдине, що може вбити бактерії – це тепло.
Для сирого та приготованого м’яса використовуйте окремі тарілки.

via GIPHY

Не куштуйте недосмажене м'ясо, оскільки воно піддає ризику зараження бактеріями, тому обов'язково доводьте м'ясо до безпечної температури. Для цього використовуйте термометри. Більшість бактерій гинуть при 60-82°C.

Не готуйте та не вживайте м'ясо, якщо ви не впевнені у правильності його зберігання. Якщо цей продукт залишили на дві або більше годин при кімнатній температурі, а у спеку – не більше як годину, то одразу ж викидайте його.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Здорове харчування отруєння
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
80
Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
сьогодні, 08:38 Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
Євгенія Мазур 1060
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Кому та як дістається безкоштовна земля від держави
сьогодні, 07:00 Кому та як дістається безкоштовна земля від держави
Тетяна Мартинюк 608
Почему у Германии сейчас большие проблемы
2 липня, 23:00 Почему у Германии сейчас большие проблемы
Іван Яковина 838
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук