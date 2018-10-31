Як правильно одягати дитину восени: поради лікаря

Часто батьки через надмірну турботу одягають дитину на прогулянку як капустину, результат — малюк хворіє понад 10 разів на рік.

Про це розповів лікар-педіа­тр з багато­річним стажем Ігор Гайдук, пише "Високий замок".

"Часто доводиться боротися із мамами і бабусями, які кутають діток, тим самим перегріваючи їх. Одягайте дитину так, як одяга­єтеся самі. Скільки одягу на себе — стільки й на дитину", – наголосив він.

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Зі слів лікаря, те, що на дитину потрібно одягнути на одну річ більше, міф. Адже малюки до 5 років мають пульс більш як 100 ударів за хвилину, а окрім того, ще й багато рухається. Тож завдяки швидкому обміну речовин та активному спо­собу життя ваше чадо не змерзне.

Часто можете побачити дітей перегрітих. Таких, що змерзли — вкрай рідко,

– додав він.

Не варто панікувати та одягти на дитину шапочку – надути вушка неможливо. Найкращим для дитини є ка­пюшон, який захистить і не призведе до перегрі­вання організму.

Якщо на вулиці — від 0 до +5 градусів тепла – шию дитини можна прикрити легеньким шаликом.

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