Як правильно одягати дитину восени: поради лікаря
Часто батьки через надмірну турботу одягають дитину на прогулянку як капустину, результат — малюк хворіє понад 10 разів на рік.
Про це розповів лікар-педіатр з багаторічним стажем Ігор Гайдук, пише "Високий замок".
"Часто доводиться боротися із мамами і бабусями, які кутають діток, тим самим перегріваючи їх. Одягайте дитину так, як одягаєтеся самі. Скільки одягу на себе — стільки й на дитину", – наголосив він.
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Зі слів лікаря, те, що на дитину потрібно одягнути на одну річ більше, міф. Адже малюки до 5 років мають пульс більш як 100 ударів за хвилину, а окрім того, ще й багато рухається. Тож завдяки швидкому обміну речовин та активному способу життя ваше чадо не змерзне.
Часто можете побачити дітей перегрітих. Таких, що змерзли — вкрай рідко,
– додав він.
Не варто панікувати та одягти на дитину шапочку – надути вушка неможливо. Найкращим для дитини є капюшон, який захистить і не призведе до перегрівання організму.
Якщо на вулиці — від 0 до +5 градусів тепла – шию дитини можна прикрити легеньким шаликом.
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