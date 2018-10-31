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      Як правильно одягати дитину восени: поради лікаря

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      Як правильно одягати дитину восени
      Як правильно одягати дитину восени / unsplash.com

      Часто батьки через надмірну турботу одягають дитину на прогулянку як капустину, результат — малюк хворіє понад 10 разів на рік.

      Про це розповів лікар-педіа­тр з багато­річним стажем Ігор Гайдук, пише "Високий замок".

      "Часто доводиться боротися із мамами і бабусями, які кутають діток, тим самим перегріваючи їх. Одягайте дитину так, як одяга­єтеся самі. Скільки одягу на себе — стільки й на дитину", – наголосив він.

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      Зі слів лікаря, те, що на дитину потрібно одягнути на одну річ більше, міф. Адже малюки до 5 років мають пульс більш як 100 ударів за хвилину, а окрім того, ще й багато рухається. Тож завдяки швидкому обміну речовин та активному спо­собу життя ваше чадо не змерзне.

      via GIPHY

      Часто можете побачити дітей перегрітих. Таких, що змерзли — вкрай рідко,
      – додав він.

      Не варто панікувати та одягти на дитину шапочку – надути вушка неможливо. Найкращим для дитини є ка­пюшон, який захистить і не призведе до перегрі­вання організму.

      Якщо на вулиці — від 0 до +5 градусів тепла – шию дитини можна прикрити легеньким шаликом.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Поради Діти Лікування Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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