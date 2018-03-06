Як правильно падати під час ожеледиці: порада від медиків
Через різке потепління у найближчі кілька днів українцям доведеться боротися з ожеледицею та її наслідками.
Про це пише ТСН.
Травматологи зазначили, що від падінь не застрахований ніхто і тому варто вміти падати правильно.
Читайте також: Коли потепліє в Україні: синоптики дали оптимістичний прогноз
За їхніми словами, головне під час падіння – розслабити все тіло – це допоможе пом'якшити удар об землю.
Також медики додали, що найчастіше під час падіння люди ламають гомілки і передпліччя. При цьому найчастіше люди падають вранці та ввечері – коли поспішають на роботу.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі