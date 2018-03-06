Як правильно падати під час ожеледиці: порада від медиків

Через різке потепління у найближчі кілька днів українцям доведеться боротися з ожеледицею та її наслідками.

Про це пише ТСН.

Травматологи зазначили, що від падінь не застрахований ніхто і тому варто вміти падати правильно.

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За їхніми словами, головне під час падіння – розслабити все тіло – це допоможе пом'якшити удар об землю.

Також медики додали, що найчастіше під час падіння люди ламають гомілки і передпліччя. При цьому найчастіше люди падають вранці та ввечері – коли поспішають на роботу.