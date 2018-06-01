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Як правильно пити фреші: поради дієтолога

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4 поради, як правильно пити фреші
4 поради, як правильно пити фреші / homecaprice.com

Лікарі та дієтологи радять пити як дорослим, так і дітям. Проте їх потрібно вживати за певними правилами, щоб вони принесли максимальну користь організму.

Стежте за порціями, оскільки фреші не завжди корисніші ніж фрукт, з якого вони зроблені, пише Cosmo. На добу оптимально вживати 100-200 мілілітрів свіжовичавленого соку.

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Вживайте фреші за 40 хвилин до їжі. Це допоможе зменшити апетит та збільшить процес засвоєння всіх корисних вітамінів з їжі. А от випивати фреші після прийомів їжі дієтологи не рекомендують, адже він може спричинити підвищене газоутворення.

Лікарі радять пити фреші із трубочки. Це необхідно для того, щоб зменшити контакт органічних кислот, які руйнують емаль, з зубами. Якщо ж немає такої можливості, то варто сполоснутирот водою після вживання соків.

Не варто змішувати свіжовичавлені соки із плодів, які мають кісточки – вишні, персики, сливи. До них можна додати трошки простої води, щоб зменшити концентрацію. А ось соки з ягід можна міксувати без шкоди для здоров’я.

До того ж, вживання апельсинового та грейпфрутового соків перешкоджає виникненню захворювання кісток – остеопорозу.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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