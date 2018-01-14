Як правильно пити каву

Корисна кава чи ні – на цю тему ведуться наукові суперечки вже не один рік. Проте, якщо ви дуже любите каву і не можете собі у ній відмовити, то вам варто знати три прості правила, щоб кава справді не нашкодила вашому здоров'ю.

Тільки чорна кава

Найкорисніша кава – це чорна кава без додавання цукру і молока. Якщо вам складно уявити, як можна пити несолодку каву, то проведіть експеримент – відмовтеся від цукру і сиропів, і вже через тиждень ви і не згадаєте про них. Деякі дослідження доводять, що подвійний еспресо містить найбільшу кількість антиоксидантів з усіх напоїв.

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Додавайте корицю

Якщо все ж хочеться якоїсь ароматної добавки, то візьміть корицю, яка уповільнює процеси клітинних, анатомічних і біомеханічних порушень у функціях головного мозку, а також підтримує серцево-судинну систему. До того ж, саме ця спеція допомагає худнути.

Пийте воду

Вживання великої кількості кави може сприяти зневодненню, що в свою чергу впливає на роботу мозку. Тому лікарі рекомендують випивати склянку води до і після кави.