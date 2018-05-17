Як правильно прати дитячий одяг: корисні поради

Діти дуже часто забруднюють свій одяг, проте не варто затягувати з пранням. Все тому, що на одязі знаходяться багато бактерій.

Якщо ж діти забруднили одяг, то його варто складати окремо, пише "Наша мама".

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Складати чистий одяг з брудним – велика помилка.

Не варто відтягувати з пранням. Після того, як одяг полежить день, бактерії починають в’їдатися у тканину.

Варто також звертати увагу на етикетки, де міститься інформація про правила прання одягу – тип прання, температурний режим та інше.

Обирайте мийні засоби для прання, у яких не має різкого запаху та запашників. Краще, щоб вони були гіпоалергенними. Не варто використовувати кондиціонери для одягу.

Після прання необхідно попрасувати дитячі речі, щоб вбити бактерії, які залишилися.

До слова, більшість жінок кидають курити до, під час вагітності та коли вигодовують маля грудним молоком. Але близько 90% жінок після народження малюка все одно повертаються до цієї шкідливої звички.