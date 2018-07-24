Як реагувати, коли ваша дитина образила іншу: поради психолога

Часто на дитячих майданчиках дітлахи можуть одне одного образити, щось відібрати чи навіть вдарити. У такому випадку не можна в жодному разі сварити і залякувати свою дитину.

Про це розповіла психолог Ольга Товпенко, передає "Обозреватель".

Оскільки спілкування зі своїм чадом відіграє дуже важливу роль у формуванні особистості – важливо бути максимально обережним.

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1. Якщо ваша дитина образила іншу – не нападайте на неї і не сваріть. Це не привід карати, а привід – навчати. Якщо, наприклад, малюк штовхнув іншого у пісочниці, то варто спершу його підняти та обтрусити від піску. Після цього вибачтеся перед чужою дитиною.

Після цього варто коротко та спокійно пояснити дитині – чому так робити не варто та попросити дитину вибачитись перед жертвою.

Якщо ваша дитина образила іншу – не сваріть її, а доступно поясніть ситуацію

2. Якщо дитина відбирає чужі речі, перша реакція батьків повинна бути за такою формулою: "Стоп!" + пояснення: "Ми не відбираємо чужі речі" + інструкція: "Запитай дозвіл" (Якщо потрібно підказуєте, як саме: "Скажи: можна мені це взяти?").

Якщо інша дитина відмовляє, то проявіть співчуття до своєї: "Мені шкода, але хлопчик не дозволяє. Давай..." і переключаєте його увагу на інші заняття.

3. Якщо малюк загрався і злісно ображає інших – доведеться йому показати межу "кордону": "Ми будемо змушені піти, якщо ти не можеш гратись з хлопчиком". Якщо не помагає і друге попередження, ви повинні покинути місце – дитина засвоїть правила і зможе володіти собою краще.

Після спокійно викладених дитині пояснень, вона засвоїть правила і зможе володіти собою краще

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