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      Як правильно реагувати на провокації

      161 Читать новость на русском
      Як правильно реагувати на провокації
      Як правильно реагувати на провокації / vz.lt

      Час від часу людина без власного бажання потрапляє у певні провокативні ситуації на роботі, в особистому житті чи просто на вулиці.

      Про це пише астропсихолог Вікторія Торі у Facebook.

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      Вона назвала кілька рекомендацій, щоб впоратися з провокацією і правильно на неї зреагувати.

      1. Доки ви втягуєтеся в гру, з вами будуть грати.

      2. Намагайтеся перейти у позицію спостерігача з позиції учасника провокативної ситуації.

      Намагайтеся перейти у позицію спостерігача
      Намагайтеся перейти у позицію спостерігача

      Спробуйте бути максимально спокійним, щоб відсторонитися від цієї ситуації, не чиніть опір, а спостерігайте.

      3. Дивіться на провокатора з любов’ю та прийняттям. Спробуйте просто його слухати та дозвольте бути тим, ким він є в конкретній ситуації.

      4. Те, що ви почули, не означає, що ви погодилися.

      5. Ви можете вийти з конфлікту у будь-якій ситуації, коли вважаєте це за потрібне. Також ви можете не пояснювати питання до кінця.

      Ви можете вийти з конфлікту у будь-якій ситуації
       Ви можете вийти з конфлікту у будь-якій ситуації

      6. Провокатор повинен сам впоратися з власними емоціями, ви не несете за них відповідальність.

      7. Якщо ви хочете перевірити, чи це провокація, чи людина дійсно образилася – вибачитеся перед нею. У другому випадку конфлікт буде вичерпаний, у першому – ні.

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      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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