Як правильно реагувати на провокації

Час від часу людина без власного бажання потрапляє у певні провокативні ситуації на роботі, в особистому житті чи просто на вулиці.

Про це пише астропсихолог Вікторія Торі у Facebook.

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Вона назвала кілька рекомендацій, щоб впоратися з провокацією і правильно на неї зреагувати.

1. Доки ви втягуєтеся в гру, з вами будуть грати.

2. Намагайтеся перейти у позицію спостерігача з позиції учасника провокативної ситуації.



Намагайтеся перейти у позицію спостерігача

Спробуйте бути максимально спокійним, щоб відсторонитися від цієї ситуації, не чиніть опір, а спостерігайте.

3. Дивіться на провокатора з любов’ю та прийняттям. Спробуйте просто його слухати та дозвольте бути тим, ким він є в конкретній ситуації.

4. Те, що ви почули, не означає, що ви погодилися.

5. Ви можете вийти з конфлікту у будь-якій ситуації, коли вважаєте це за потрібне. Також ви можете не пояснювати питання до кінця.



Ви можете вийти з конфлікту у будь-якій ситуації

6. Провокатор повинен сам впоратися з власними емоціями, ви не несете за них відповідальність.

7. Якщо ви хочете перевірити, чи це провокація, чи людина дійсно образилася – вибачитеся перед нею. У другому випадку конфлікт буде вичерпаний, у першому – ні.

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