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      Як правильно робити уколи: пояснення медика

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      Як правильно робити уколи
      Як правильно робити уколи / liferules.com.ua

      Насамперед потрібно звернути увагу на те, що не для всіх препаратів правила проведення ін’єкцій є однаковими. Є препарати, які вводяться в вену, є препарати, які вводяться внутрішньом'язово, а є препарати, які вводяться підшкірно. Відповідно, те, як правильно робити уколи, залежить від способу введення.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла головна медична сестра Європейської мережі медичних закладів Medicover Ольга Наконечна.

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      За її словами, водночас є кілька загальних правил для всіх видів ін’єкцій.

       
      Медична сестра  Ольга Наконечна
      “Обов'язковою умовою є ретельно вимиті руки, одягнуті гумові рукавички. Далі слід оглянути ампулу, переконатись у правильності назви та концентрації препарату. Необхідно підготувати стерильний шприц, вату, спиртові серветки. Набрати у шприц необхідну кількість препарату, не торкаючись голкою стінок ампули. Протерти спиртовою серветкою ділянку шкіри для введення препарату, підняти шприц голкою догори та випустити невелику кількість препарату, щоб у шприці не залишилося повітря. Тільки після цього вводиться голка, відповідно до виду ін’єкції”.

      Багатьом здається, що чим швидше ввести ліки, тим менше болю зазнає пацієнт. Але це не так. Повільне введення препарату є менш болючим. Коли весь препарат введений, витягніть голку, протріть місце уколу спиртовою серветкою і злегка розітріть місце введення.

      Як правильно робити уколи
      Введення препарату повільно – зробить процедуру менш болісною

      Також можна робити кілька ін'єкцій в одну сідницю. Але якщо пацієнту призначений тривалий курс лікування, ін'єкції слід робити по черзі в обидві сідниці, кожного разу відступаючи приблизно по 1 см від місця попереднього уколу.

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      Теги: Публікації Здорове життя Здоров'я Лікування Статті Поради
      Джерело: Здоров'я 24
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