Як правильно робити уколи: пояснення медика
Насамперед потрібно звернути увагу на те, що не для всіх препаратів правила проведення ін’єкцій є однаковими. Є препарати, які вводяться в вену, є препарати, які вводяться внутрішньом'язово, а є препарати, які вводяться підшкірно. Відповідно, те, як правильно робити уколи, залежить від способу введення.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла головна медична сестра Європейської мережі медичних закладів Medicover Ольга Наконечна.
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За її словами, водночас є кілька загальних правил для всіх видів ін’єкцій.
Багатьом здається, що чим швидше ввести ліки, тим менше болю зазнає пацієнт. Але це не так. Повільне введення препарату є менш болючим. Коли весь препарат введений, витягніть голку, протріть місце уколу спиртовою серветкою і злегка розітріть місце введення.
Введення препарату повільно – зробить процедуру менш болісною
Також можна робити кілька ін'єкцій в одну сідницю. Але якщо пацієнту призначений тривалий курс лікування, ін'єкції слід робити по черзі в обидві сідниці, кожного разу відступаючи приблизно по 1 см від місця попереднього уколу.
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