21:30
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 14°C
  • середа
    22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як правильно розморожувати м’ясо: підбірка корисних лайфхаків

284 Читать новость на русском
Як правильно розморожувати м’ясо
Як правильно розморожувати м’ясо / Shutterstock

Вже давно не секрет, що страви зі свіжого м’яса смакують гурманам найбільше. Однак трапляються випадки, коли придбати свіже м’ясо не завжди виходить, а в морозильній камері у вас ще залишилась грудинка курятини, яку можна використати для приготування вечері.

В таких випадках варто знати, як правильно і що головне – швидко розморозити ваше улюблене м’ясо. Покладаючись на наступні поради, ваша страва обов’язково буде не лише смачною, а й корисною.

Читайте також: Як відкрити та їсти кокос: поради щодо вибору та приготування

В яких випадках не можна заморожувати м’ясо:

• не варто заморожувати м’ясо в домашній морозильній камері, оскільки м’ясним продуктам не надто підходить температурний режим, які пропонуються в холодильниках;

• не можна два рази заморожувати м’ясо, оскільки при повторному заморожуванні остаточно втратиться смак і користь продукту;

• не можна надто довго тримати м’ясо замороженим, оскільки на ньому з'являються великі кристали, які при розморожуванні просто розривають волокна, і м'ясо втрачає частину своїх соків, а значить – і смак.

Як правильно розморожувати м'ясо і птицю

Правильне упакування і ємність

Розморожуючи м'ясо і птицю, не знімайте з них вакуумну упаковку або харчову плівку. М’ясний продукт варто покласти в зручну ємність, особливо пластикову, і закрити посудину з м’ясом так, щоб здійснювалася вентиляція.

Покрокове розморожування у холодильнику

М'ясо краще розморожувати повільно і не поспішаючи. Експерти рекомендують одразу не діставати його з холодильника, а перекласти спочатку на найвищу полицю холодильника і утримувати його там близько 8-12 годин, – в залежності від розміру шматка.

Потім рекомендово перекласти м’ясо на середню поличку і утримувати його там ще 3-6 годин, ретельно перевертаючи. Після такого поетапного розморожування вийміть м’ясо з холодильника і залиште його звикати до кімнатної температури. Зніміть вакуумну упакову і приступіть до приготування страви.

Читайте також: Як їсти авокадо: поради щодо вибору та приготування

Розмороження м’яса у воді

Вийміть заморожене м’ясо з морозильної камери та загорніть його в пакет, помістивши у раковину чи глибоку посудину. Включіть струмінь холодної і протягом 1,5 години спостерігайте, поки м’ясо не відтане і не стане м’яким.

Розмороження м’яса у мікрохвильовці

Щоб розморозити м’ясо за допомогою мікрохвильової печі, виберіть спеціальний режим розморожування і періодично перевертайте шматки для більш рівномірного відтавання. Але варто знати, що в такому випадку смак м'яса і його соковитість відчутно постраждають, тож краще розморожувати м'ясо заздалегідь.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Поради
Джерело: Tochka.net
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
сьогодні, 20:00 "Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
Віталій Шабунін 348
Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
сьогодні, 19:01 Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
Яніна Ткачук 1081
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
сьогодні, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
сьогодні, 17:02 Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
Юрій Одарченко 211
Якщо в Україні в чоловічому футболі проблеми, то і в нас тим паче, – капітан жіночої збірної
сьогодні, 16:00 Якщо в Україні в чоловічому футболі проблеми, то і в нас тим паче, – капітан жіночої збірної
Ігор Саджениця 186
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук