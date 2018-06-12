Як правильно розморожувати м’ясо: підбірка корисних лайфхаків

Вже давно не секрет, що страви зі свіжого м’яса смакують гурманам найбільше. Однак трапляються випадки, коли придбати свіже м’ясо не завжди виходить, а в морозильній камері у вас ще залишилась грудинка курятини, яку можна використати для приготування вечері.

В таких випадках варто знати, як правильно і що головне – швидко розморозити ваше улюблене м’ясо. Покладаючись на наступні поради, ваша страва обов’язково буде не лише смачною, а й корисною.

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В яких випадках не можна заморожувати м’ясо:

• не варто заморожувати м’ясо в домашній морозильній камері, оскільки м’ясним продуктам не надто підходить температурний режим, які пропонуються в холодильниках;

• не можна два рази заморожувати м’ясо, оскільки при повторному заморожуванні остаточно втратиться смак і користь продукту;

• не можна надто довго тримати м’ясо замороженим, оскільки на ньому з'являються великі кристали, які при розморожуванні просто розривають волокна, і м'ясо втрачає частину своїх соків, а значить – і смак.

Як правильно розморожувати м'ясо і птицю

Правильне упакування і ємність

Розморожуючи м'ясо і птицю, не знімайте з них вакуумну упаковку або харчову плівку. М’ясний продукт варто покласти в зручну ємність, особливо пластикову, і закрити посудину з м’ясом так, щоб здійснювалася вентиляція.

Покрокове розморожування у холодильнику

М'ясо краще розморожувати повільно і не поспішаючи. Експерти рекомендують одразу не діставати його з холодильника, а перекласти спочатку на найвищу полицю холодильника і утримувати його там близько 8-12 годин, – в залежності від розміру шматка.

Потім рекомендово перекласти м’ясо на середню поличку і утримувати його там ще 3-6 годин, ретельно перевертаючи. Після такого поетапного розморожування вийміть м’ясо з холодильника і залиште його звикати до кімнатної температури. Зніміть вакуумну упакову і приступіть до приготування страви.

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Розмороження м’яса у воді

Вийміть заморожене м’ясо з морозильної камери та загорніть його в пакет, помістивши у раковину чи глибоку посудину. Включіть струмінь холодної і протягом 1,5 години спостерігайте, поки м’ясо не відтане і не стане м’яким.

Розмороження м’яса у мікрохвильовці

Щоб розморозити м’ясо за допомогою мікрохвильової печі, виберіть спеціальний режим розморожування і періодично перевертайте шматки для більш рівномірного відтавання. Але варто знати, що в такому випадку смак м'яса і його соковитість відчутно постраждають, тож краще розморожувати м'ясо заздалегідь.