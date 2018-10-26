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      Як правильно розмовляти з дитиною: поради в інфографіці

      335 Читать новость на русском
      Як правильно розмовляти з дитиною
      Як правильно розмовляти з дитиною / changeonelife.ua

      Рано чи пізно ваша дитина почне копіювати батьків, адже характер дитини формується під впливом особистого прикладу. Тут також важливо правильно спілкуватися з дитиною, але, на жаль, не всі батьки вміють це робити.

      Далеко не всі батьки вміють правильно розмовляти з дітьми і допускають безліч помилок у спілкуванні, самі того не усвідомлюючи. 

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      Тож як спілкуватися з дитиною правильно, не допускаючи найпоширеніших помилок і не ображаючи своє чадо – дивіться у інфографіці.

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Як правильно розмовляти з дитиною

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Діти Здоров'я Психологія Поради
      Джерело: 24 Канал
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