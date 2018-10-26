Як правильно розмовляти з дитиною: поради в інфографіці
Рано чи пізно ваша дитина почне копіювати батьків, адже характер дитини формується під впливом особистого прикладу. Тут також важливо правильно спілкуватися з дитиною, але, на жаль, не всі батьки вміють це робити.
Далеко не всі батьки вміють правильно розмовляти з дітьми і допускають безліч помилок у спілкуванні, самі того не усвідомлюючи.
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Тож як спілкуватися з дитиною правильно, не допускаючи найпоширеніших помилок і не ображаючи своє чадо – дивіться у інфографіці.
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