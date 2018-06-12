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Як правильно схуднути: поради дієтолога актриси Марго Роббі

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Марго Роббі
Марго Роббі / Harper's Bazaar Australia

Зірковий дієтолог Дана Джеймс, яка співпрацює з голлівудськими знаменитостями, зокрема, актрисою Марго Роббі і супермоделями бренду Victoria's Secret, назвала найпоширеніші помилки під час схуднення.

З чого почати

За словами експерта, лише підрахунку калорій та занять в спортзалі недостатньо, аби підтримувати здорову вагу, пише My Domaine.

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Джеймс вважає, що на здатність людини швидко і ефективно втрачати зайві кілограми, а також підтримувати здорову вагу, впливає багато факторів, серед яких генетика, гормональний фон і навіть емоційність людини.

Схуднення – це досить складний процес. Здатність організму позбавлятися від зайвої ваги пов'язана не лише з їжею і фізичними вправами. Популярна у наші дні система підрахунку калорій вкрай неадекватна. Насправді на здатність організму позбавлятися від зайвої ваги і підтримувати його в майбутньому впливають абсолютно різні чинники, включаючи сон, гормони, прийом медикаментів, стан здоров'я кишечника, наші емоції та гени,
– запевняє дієтолог.

Дієтолог Дана Джеймс працює з актрисою Марго Роббі

Формула схуднення

Джеймс радить змінити свій підхід до схуднення і взяти за основу розроблену нею формулу, яка допоможе позбуватися від зайвої ваги ефективніше.

Дієтолог рекомендує дотримуватися формули, яка включає у себе контроль збалансоване харчування, фізичну активність, повноцінний сон, підтримку здоров'я кишечника і боротьбу із запальними процесами в організмі. Також фахівець радить брати до уваги побічні ефекти від медикаментів, які людина вживає на момент схуднення, а також емоційний стан і генетику.

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"У вас є можливість впливати на всі ці фактори, крім генів, які хоч і впливають на вашу фігуру, але грають найменшу роль у вашій боротьбі із зайвою вагою. Пам'ятайте, що поганий сон може збільшувати голод і кількість споживаної їжі, а проблеми з щитовидною залозою, інсуліном, естрогеном або кортізолом провокують набір зайвої ваги. Крім того, хронічні запальні процеси в організмі, включаючи проблеми з кишечником, можуть знижувати ефективність дієти і приводити до набору зайвої ваги", – наголошує Джеймс.

Дієтолог також наголошує, що надмірно обмежуючи себе в їжі або слідуючи суворим дієтам, людина може потрапити в пастку і в результаті швидко схуднути, але потім набрати ще більше ваги, ніж на початку своєї боротьби за гарну фігуру.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Голлівуд Дієти
Джерело: 24 Канал
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