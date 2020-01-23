Як правильно вдягатися взимку, щоб не замерзнути і не впріти: корисні поради

Взимку необхідно підібрати такий одяг, в якому буде комфортно, а також безпечно для здоров'я. Адже банальне переохолодження колін завершується спочатку хрускотом у суглобі, а згодом – артритами. Крім того, ризик інфарктів взимку підвищується майже на 5%.

Не впріти в мороз – не менш важливо, ніж вдягнутися тепло. Немає єдиної універсальної поради для всіх, адже це залежить від темпу ходи і часу перебування на морозі, а також навіть від темпераменту.

Зверніть увагу: Як правильно харчуватися та обирати продукти: важливі поради

Втім, є декілька правил, які потрібно знати і дотримуватися всім. Насамперед, це багатошаровість. Це допоможе зберегти тепло і вбереже від перегріву, коли ви зайдете в тепле приміщення.

Ближче до тіла найкраще одягнути термобілизну, виготовлену з високотехнологічної синтетики чи бавовни, а далі – вільний і теплий одяг.



Термобілизна допомагає утримувати тепловий баланс шкіри

Багатошаровість є актуальною і для інших частин тіла:

На ноги вдягайте дві пари шкарпеток;

На шапку накидайте капюшон;

Носіть взуття з додатковою устилкою на товстій негумовій підошві.

Пам'ятайте! Тісне взуття перешкоджає нормальному кровообігу, стопа затискається, саме тому ноги починають мерзнути.

Найбільше тепло виходить через відкриті зап'ястя, неприкриту шию, вкорочені штани та занижені шкарпетки. Тому краще забути про куртки без коміру і з рукавом три чверті.

Шапки – потрібні, але вони мають бути не занадто теплими. Якщо ви багато рухаєтесь, є загроза спітніти, а це ще гірше, ніж замерзнути.

Важливо: Які небезпеки можуть чекати на дитячих майданчиках: поради батькам

Візьміть собі за правило обирати правильний темп ходи, і відповідні до цього одяг та взуття. Зокрема, не забувайте щодня переглядати прогноз погоди.