Як правильно вибрати освіту для своєї дитини, – коментар економіста

Батьки мають розуміти, чи їм потрібно, щоб у дитини був просто диплом якогось ВНЗ, чи щоб дитина успішно працювала і була щасливою. Про це в інтерв’ю 24 каналу заявила доцент Київської школи економіки, консультант Світового банку та Міжнародної організації праці Ольга Купець.

Експерт пояснила, що молоді українці набагато простіше підходять до питання здобуття вищої освіти.

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"Головне, щоб батьки розуміли, чи їм потрібно, щоб у дитини був просто диплом якогось ВНЗ, чи потрібно, щоб дитина була задоволена, щоб вона хотіла навчатись і навчалась, і щоб дитина потім успішно працювала, якщо не за спеціальністю, то хоча б у професійній групі, де диплом про вищу освіту дійсно потрібен", – сказала вона.

Купець додала, що батьки мають придивлятись до самих дітей, а не реалізовувати власні амбіції. Потрібно дивитись на те, чого дитина хоче і що вона може. Корисними у цьому є профорієнтаційні тести, наприклад адаптований до українських реалій тест на mycareer.org.ua.

За її словами, потрібно також зважати, що в українській економіці, яка за технологічним розвитком суттєво відстає від розвинених країн, є стабільний попит на робітничі спеціальності та спеціальності у сфері послуг, де не потрібна вища освіта.

Наявність диплому про вищу освіту зараз, на жаль, не гарантує наявність корисних навичок, роботи, професійного зросту, особистого розвитку чи щастя. У наших реаліях – це часто просто папірець (чи пластикова картка),

– підсумувала економіст.

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