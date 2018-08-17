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Як правильно вибрати шкільну форму: рекомендації від МОЗ

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Шкільна форма: як обрати якісну форму
Шкільна форма: як обрати якісну форму / en.eyeni.info

Для того, щоб дітям було максимально комфортно почуватися у школі впродовж всього дня, потрібно обрати правильний одяг.

Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації, на які батькам необхідно звернути увагу при виборі шкільної форми.

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Перш за все, звертайте увагу на інформацію, яка міститься на етикетці та реквізити виробника.

– Натуральні тканини

Дитині доводиться ходити у формі весь день у школі, залежно від кількості уроків. Тому обирайте шкільну форму із натуральних тканин, які забезпечують повітропроникність та тепловий комфорт. Мінімальний вміст натуральних волокон – 100% для дітей молодших та середніх класів, а от для дітей старших класів цей показник має бути не менш, ніж 50%.

Шкільна форма: як обрати якісну форму
Шкільна форма: як обрати якісну форму

– якість пошиття

Звертайте увагу на пошив, крій, якість фурнітури, рядки швів. Якщо ярлик вшитий в шов, о це свідчить про добросовісного виробника.

– комфорт

Не обирайте модних фасонів, якщо вони обмежують рухи дитини, до прикладу, спідниці-олівці чи вузькі штани без гумки.

Шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини
Шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини

– безпечність

Продукцію, яку ви купуєте, повинна мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Копія цього документу повинна бути у продавця.

Як правильно вибрати одяг для школярів
Як правильно вибрати одяг для школярів

 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Діти Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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