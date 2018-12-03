Як правильно вибрати йогурт: порада дієтолога

Йогурт – це корисний продукт, який містить пробіотики – "живі культури" корисних бактерій. Пробіотики допомагають зберегти баланс мікрофлори кишківника.

Робота імунної системи на 70% залежить від мікрофлори кишечка, пише дієтолог Світлана Фус в Instagram.

Читайте також: Що станеться, якщо повністю відмовитися від солодощів

1. Купуйте натуральний йогурт без наповнювачів, сиропів, шоколаду. Усі вони містять велику кількість цукру, і користь йогурту втрачається.

2. Перевіряйте жирність

Частина йогуртів містить 1,5-6% жирності, а є знежирені йогурти. Дієтолог зазначає, що йогурт без жирності, не містить цінних вітамінів, які розчиняються у жирах – вітаміни A, D, E, K. Найкраще купити йогурт з меншою жирністю, ніж знежирені.

3. Зверхність увагу на кількість молочнокислих бактерій.

Одні містять ацидофільні бактерії (вони живуть у тонкій кишці), інші – біфідобактерії (у товстій кишці). Біфідобактерії кращі для здоров'я організму, оскільки мають більше користі.



Як вибрати йогурт

4. Враховуйте термін зберігання

Обирайте йогурти, які мають невеликий термін зберігання від 14 до 30 діб. Такі продукти містять більше живих бактерій.

Дієтолог радить включати йогурти як перекус.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.