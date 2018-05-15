05:38
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Медицина
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як правильно виміряти тиск: 5 простих правил

968 Читать новость на русском
Як правильно виміряти тиск
Як правильно виміряти тиск / unsplash.com

Вимірювання кров'яного тиску використовують як один із початкових параметрів діагностики стану пацієнта. Та є люди, яким важливо постійно бути в курсі – який у них тиск, аби вберегти себе від негативних наслідків.

Про це розповів лікар, серцево-судинний хірург Андрій Ярка у коментарі 24 Каналу.

Зокрема, завдяки вимірюванню тиску можна виявити артеріальну гіпертонію. Аби правильно виміряти тиск, необхідно дотримуватись кількох простих правил.

Читайте також: У США змінили норми артеріального тиску

Не можна вимірювати тиск вранці одразу після прокидання. Його можна міряти хоча б через 20-30 хв. Також не варто цього робити після фізичної активності. Для найточніших замірів людина має перебувати у зручному кріслі. Окрім того, тиск необхідно виміряти на обох руках, оскільки він буває різним.

Як правильно виміряти артеріальний тиск

Як правильно виміряти артеріальний тиск: правила

Можна вимірювати собі тиск самостійно, але це можна робити після певної практики під наглядом фахівця. Якщо ви самостійно вимірюєте тиск, то це потрібно зробити тричі, взявши до уваги третій результат.

Не забувайте – електронний тонометр може давати результати з похибкою.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, артеріальний тиск понад 130/80 (верхній тиск – тиск викиду серця, нижній – тиск опору судин, у котрі серце намагається влити кров) – це вже гіпертонія.

5 правил вимірювання тиску

1. вимірюємо тиск на обох руках;
2. вимірюємо тиск вранці і ввечері;
3. після сну чекаємо 20-30 хв;
4. не міряємо тиск після фізичних навантажень;
5. у випадку, коли людина міряє тиск собі сама, беремо до уваги третій результат.

Що таке артеріальний тиск? Це кров'яний тиск, який заміряється на артеріях і визначає силу тиску крові на стінках артерій під час систоли та діастоли серцевого м'яза.

Теги: Медицина Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 15 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 травня: обшук в
15 травня, 22:19 Головні новини 15 травня: обшук в "РИА Новости Украина" і відкриття Кримського мосту
1934
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 травня, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 750
Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
15 травня, 21:02 Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
Катерина Петренко 1321
Обшуки у РИА
15 травня, 20:01 Обшуки у РИА "Новости": коротко про причини та наслідки
Євгенія Мазур 784
15 травня, 19:01 "Північний потік-2": Росії рано радіти?
Інна Жолобович 1920
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук