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Як правильно вийти з Різдвяного посту: поради

21:09, сьогодні 303 Читать новость на русском
Як правильно вийти з Різдвяного посту
Як правильно вийти з Різдвяного посту / unsplash

Різдвяний піст у 2017 році розпочався у вівторок, 28 листопада, та закінчиться в суботу 6 січня 2018 року. Ще 6 січеня на Святу вечерю подають пісні страви, а вже 7 січня можна включати в свій раціон м'ясо та молочні продукти.

Різдвяний піст – один із найсуворіших православних постів, під час якого виключають з раціону м'ясо, яйця і молочні продукти. Рибу можна вживати по суботах, неділях і у великі свята. У вівторок, четвер і суботу дозволяється включати в раціон їжу з рослинною олією.

Сайт "24" підготував спецпроект "12 страв на Святвечір". Тут ви знайдете рецепти 12 пісних страв з фото. Кожну із цих страв ви легко зможете приготувати вдома.

За час Різдвяного посту організм людини поступово відвикає перетравлювати білкову їжу тваринного походження. Тому виходити з посту потрібно протягом 1-2 тижнів, особливо людям, у яких є хронічні захворювання.

Етапи виходу з Різдвяного посту

У перші кілька днів після посту на обід можна з'їсти шматочок відвареної курятини або іншого нежирного м'яса. Можна починати вживати нежирні молочні продукти: молоко, йогурт (бажано домашнього приготування) і сир.

Виходити з посту потрібно 1-2 тижні
Виходити з посту потрібно 1-2 тижні

Дозволені варені яйця, але не смажені і не більше 1-2 штук. Корисно їсти овочеві страви, розсипчастий рис, відварну картоплю. Відразу після посту не варто випивати більше 100-200 грамів вина.

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На 3-4 день можна включити нежирні м'ясні страви, наприклад парові котлети, варену курячу грудинку. Рекомендується вживати швидкі вуглеводи, наприклад білий хліб в поєднанні з відвареною картоплею і м'ясом. Прості вуглеводи допомагають організму засвоювати тваринний білок.

Через тиждень вже можна переходити на звичний раціон. Але якщо у вас є хронічні захворювання, то краще бути обережними ще кілька днів, щоб організм зміг повністю повернутися в звичну колію.

Поради при виходу з посту:

- вживайте білки тваринного походження, вони легко засвоюються і перетравлюються організмом. Можна включити в раціон білу рибу, рясно политу лимонним соком;

Включайте в раціон білу рибу
Включайте в раціон білу рибу

- для поліпшення вироблення шлункового соку включіть в свій раціон соління, приправи, міцні бульйони;

- відразу після виходу з Різдвяного посту в один прийом їжі вживайте не більше одного білкового продукту.

Що можна подавати на стіл після Різдвяного посту

За традицією, на Різдвяний стіл подають 12 пісних страв. Різдвяні страви можна їсти потроху.

Страви, які можна подати на святковий стіл без шкоди для організму:
- вареники з капустою або картоплею;
- маринади і соління: квашена капуста, мариновані огірки, помідори, морква, буряк;
- голубці овочеві;
- тушкована картопля з грибами;
- запечена риба;
- овочеве рагу;
- вінегрет;
- узвар - компот із сухофруктів;
- кутя.

Теги: Різдво LifeStyle релігія Здорове харчування Поради Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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